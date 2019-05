Star Wars’ta Chewbacca’yı canlandıran Peter Mayhew hayatını kaybetti

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinde Chewbacca’yı canlandıran Peter Mayhew 74 yaşında hayatını kaybetti.

Londra doğumlu, ABD ve İngiltere vatandaşı 2.18 boyundaki Mayhew serinin 1977’de başlayan ilk üçlemesinden bu yana Yıldız Savaşları evreninin Wookiee savaşçısı Chewbacca’yı oynadı.

Ailesinden yapılan açıklamada Mayhew’in 30 Nisan günü Teksas’taki evinde öldüğü belirtildi. Ailesi, Mayhew’in Chewbacca rolüne kalbini ve ruhunu kattığını ve bunu filmin her karesinde gösterdiğini söyledi.

Yıldız Savaşları serisinde Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill, Mayhew’i “Devlerin en naziği” olarak tanımladı. Hamill, “Kendinden de büyük bir kalbi olan bir adamdı. Beni her zaman güldürdü ve sadık bir dostum oldu” dedi.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete RIPPeterMayhew Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2