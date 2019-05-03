03 Mayıs 2019 10:23

Star Wars’ta Chewbacca’yı canlandıran Peter Mayhew hayatını kaybetti

Star Wars serisinin dev Wookiee savaşçısı Chewbacca'yı canlandıran Peter Mayhew 74 yaşında hayatını kaybetti.

Star Wars’ta Chewbacca’yı canlandıran Peter Mayhew hayatını kaybetti

Fotoğraf: Luigi Novi/Wikimedia Commons(CC BY 3.0)

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    Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinde Chewbacca’yı canlandıran Peter Mayhew 74 yaşında hayatını kaybetti.

    Londra doğumlu, ABD ve İngiltere vatandaşı 2.18 boyundaki Mayhew serinin 1977’de başlayan ilk üçlemesinden bu yana Yıldız Savaşları evreninin Wookiee savaşçısı Chewbacca’yı oynadı.

    Ailesinden yapılan açıklamada Mayhew’in 30 Nisan günü Teksas’taki evinde öldüğü belirtildi. Ailesi, Mayhew’in Chewbacca rolüne kalbini ve ruhunu kattığını ve bunu filmin her karesinde gösterdiğini söyledi.

    Yıldız Savaşları serisinde Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill, Mayhew’i “Devlerin en naziği” olarak tanımladı. Hamill, “Kendinden de büyük bir kalbi olan bir adamdı. Beni her zaman güldürdü ve sadık bir dostum oldu” dedi.

    Han Solo'yu oynayan Harrison Ford ise "Nazik, zarif" olarak tanımladığı Mayhew'i "Onurlu ve asil karakteri nedeniyle çok sevdiğini" belirtti.

    Serinin yaratıcısı George Lucas, Chewbacca için öncelikle 1.98 boyundaki David Prowse’u düşünmüştü ancak Prowse’un Darth Vader’ı oynamak istemesi sonrası Mayhew’i seçmişti. Mayhew’in yüzü Yıldız Savaşları serisinde hiç ekranlara yansımadı.

    Ailesi, Mayhew’in ölüm nedenine dair bir açıklama yapmadı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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