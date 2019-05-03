Fani kasırgası Hindistan’da: 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi

Hindistan’da Fani kasırgası karaya ulaştı. Riskli bölgelerde yaşayan 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

Hindustan Times’ın haberine göre, meteoroloji dairesi, kasırganın, Orissa eyaletinin Puri bölgesi yakınlarında saatte 180 kilometre hızla karaya ulaştığını açıkladı.

Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, kasırgadan etkilenmesi öngörülen bölgelerden bir milyondan fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Orissa’da son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek yapılıyor” ifadesi kullanıldı.

Hindastan'da Fani kasırgası Fotoğraf: AA

9 BÖLGEDE 10 BİN KÖY VE 52 İLÇE KASIRGADAN ETKİLENECEK

Ülkede 9 bölgede 10 bin köy ve 52 ilçenin kasırgadan etkileneceği kaydedilen açıklamada, halka evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Eyalette çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verildi.

Saatte 200 kilometreyi aşan hızla ülkenin doğu sahiline doğru ilerleyen kasırga öncesinde ülkenin doğu kıyısındaki iki büyük limanda faaliyetler durdurulmuş, bilhassa balıkçılar denize açılmamaları konusunda uyarılmıştı.

Andhra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinin de kasırga öncesinde alarma geçtiği bildirilmişti. (DIŞ HABERLER)