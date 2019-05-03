03 Mayıs 2019 09:23

Sudan’da muhalefet anayasa taslağını askeri yönetime sundu

Sudan muhalefetinin çatı örgütü tarafından hazırlanan ve halk hareketinin taleplerini içeren anayasal belge askeri cuntaya sunuldu.

Sudan’da muhalefet anayasa taslağını askeri yönetime sundu

Fotoğraf: AA

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    Sudan’da darbe yönetimiyle müzakereler yürüten ancak başkanlık konseyi konusunda anlaşma sağlayamayan Sudan muhalefeti, halkın taleplerini içeren anayasa taslağını darbe yönetimine iletti.

    Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından hazırlanan taslağın temel talebi geçiş yönetimi için oluşturulacak konseyde sivillerin ağırlıklı olması.

    ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir başkanlık konseyi, yasama meclisi ve bakanlar kurulu talep ediyor.

    Buna göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak.

    Yürütme yetkisine sahip bakanlar kurulunda bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

    MECLİS İÇİN YÜZDE 40 KADIN KOTASI OLSUN

    Yasama Meclisi, kadın temsili yüzde 40’ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi’ne imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

    TEMSİL ORANINDA ANLAŞMAZLIK

    ÖDBG, son birkaç gündür yönetimin sivillere teslimi için askeri konseyle yoğun görüşmeler yürütüyor ancak taraflar arasında başkanlık konseyindeki temsil oranında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

    Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra çok sayıda ana cadde ve köprü de gösteriler nedeniyle trafiğe kapalı durumda bulunuyor.

    BELGE MÜZAKERELERİ İLERLETMEK İÇİN BİR ADIM

    Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, konseyin ÖDBG ile müzakereler ve diyalogu sürdürmek istediği, belgenin incelenip dönüş yapılacağı vurgulanarak, “Belge diyalogu ilerletmek için bir adım” ifadesine yer verildi.

    NE OLMUŞTU?

    Geçtiğimiz günlerde halk muhalefeti ile darbe yönetimi arasında geçici başkanlık konseyinin bileşimi konusunda anlaşma sağlanamayınca Sudan’da gerginlik yeniden yükseldi. Halka “milyonluk gösteriler” yapma çağrısında bulunan ÖDBG, askeri yönetimin iktidarı sivillere devretmek konusunda samimi olmadığını vurgulamıştı.

    Darbe yönetimi ise Genelkurmay Karargahı önünde haftalardır düzenlenen oturma eylemlerinin sonlandırılmasını istemiş ve “Kaosa izin vermeyeceğiz” diyerek üstü kapalı tehditte bulunmuştu.

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    Geçici yönetimi üstlenmesi beklenen Başkanlık Konseyine ilişkin muhalefet ve darbe yönetimi arasında gerçekleştirilen müzakerelerde ise anlaşma sağlanamamıştı. ÖDBG, ‘Başkanlık Konseyi’nde 8 sivil ve 7 askeri temsilci olmasını istiyor. Darbe yönetimi ise konseyin 10 üyesi olmasını; bunların 7’sinin asker ve sadece 3’ünün sivil olmasını dayatmıştı.

    Özgürlük ve Değişim güçlerinin içinde yer alan Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) Sözcüsü Mohamed Naci el Assam ise ordunun iktidarı sivillere devretmek konusunda samimi olmadığını belirterek, “Askeri Konsey ortak konseyin asker ağırlıklı olması konusunda ısrar ediyor” demişti.

    Sudan’da Aralık 2018’de ekmek zamlarına tepki olarak bir grup işçinin eylemiyle başlayan ve rejime karşı ayaklanmaya dönüşen halk protestoları sonucunda 11 Nisan’da 20 yıllık Ömer Beşir iktidarı devrilmiş ancak bu kez de ordu darbe yaparak yönetime el koymuştu. Buna rağmen geri adım atmayan halk hareketi nisan başından bu yana başkent Hartum’daki Genelkurmay Karargahı önünde demokrasi nöbeti tutuyor. Halk, iktidarın derhal sivil yönetime verilmesini talep ediyor.

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    Askeri yönetim ise özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgenin gerici yönetimlerinin desteğini alıyor. Son olarak BAE, yardım adı altında yönetime maddi destek sunmuştu. (DIŞ HABERLER)

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