Venezuela’da muhalefetin darbe çağrılarına rağmen sokaklar sessiz

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve bağlı olduğu siyasi partinin lideri Leopoldo Lopez’in başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışması sonrası dün Venezuela nispeten sakin bir gün geçirdi.

Olayların başlangıç noktası Başkent Caracas’taki Altamira Köprüsü'nde trafik normal akışına dönerken, Guaido’nun göstericilere hedef gösterdiği 1 Mayıs’ı 2’sine bağlayan gece boyunca ufak çatışmaların yaşandığı La Carlota Hava Üssü etrafında ise yeni günde hiçbir olay yaşanmadı.

Üs içindeki güvenlik güçleri günlük rutinlerine devam ederken, olaylarda yıkılan üssün etrafındaki çitlerin ayağa kaldırıldığı bazı bölümlerinin ise seyyar barikatlarla güçlendirildiği dikkati çekti.

Ülkenin diğer şehirlerinde de kayda değer bir hareketlilik yaşanmazken, Caracas'taki tek protesto Merkez Üniversitesindeki bir grup öğrenci tarafından gerçekleştirildi.

Guaido, 30 Nisan akşamı taraftarlarına video mesajla seslenmiş ve sürekli sokakta kalmalarını istemişti.

Leopoldo Lopez, başarısız askeri darbe girişimine ilişkin “Bu rastgele yapılmış bir şey değil, biz bu iş için hazırlandık." dedi.

İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği önünde basına açıklamalarda bulunan Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti devrilene kadar dinlenmeyeceğini söyleyerek yeniden darbe çağrısı yaptı.

Lopez, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanya halkına teşekkür ederek, “Burada konuk olarak kalıyorum ve bu durum böyle devam edecek” diye konuştu.

Lopez, ordudan yüksek rütbelilerle görüştüğünü belirterek, "Ev hapsindeyken, 3 haftadan daha fazla bir süre boyunca komutanlar ve generallerle toplantılar yaptım. Onlarla hükümet gaspını sona erdirmek üzere karar kıldık. Şunu bilmek lazım, 30 Nisan’da başlayan şey geri döndürülemez bir süreçtir” iddiasında bulundu.

ÖLENLERİN SAYISI 4’E ÇIKTI

Muhalefete yakın bir STK, aralarında ateşli silahla hedef alınan güvenlik güçlerinin de bulunduğu 100’den fazla kişinin yaralandığı olaylarda ölenlerin sayısının 4’e çıktığını iddia etti.

NE OLDU?

Aylardır siyasi kriz yaşanan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve batı ülkesince tanınmıştı. (Caracas/AA)