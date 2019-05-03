03 Mayıs 2019 01:30

İskandinav Hava Yolları'nda grev kazanımla sonuçlandı

İskandinav Hava Yollarında (SAS) çalışan 1409 pilotun 26 Nisan’da başlattığı grev kazanımla sonuçlandı.

İskandinav Hava Yolları'nda grev kazanımla sonuçlandı

Fotoğraf: AA

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    Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları (SAS) ile pilotlar arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıktı.

    Anadolu Ajansının aktardığına göre, İskandinav Hava Yolları’nda 26 Nisan’dan bu yana grev yapan Danimarka, İsveç ve Norveç Pilot Derneğine bağlı bin 409 pilot, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınması üzerine grevi sonlandırdı.

    SAS ile pilotların 3 yıllık toplu sözleşme üzerinde uzlaştıkları ve pilotların yüzde 3,5 daha fazla maaş artışı ve daha iyi çalışma şartları elde ettiği kaydedildi.

    Grev nedeniyle 4 bin 15 seferin iptal edildiği ve SAS’ın günlük ekonomik kaybının yaklaşık 50 milyon kron (44,5 milyon lira) olduğu belirtildi.

    SAS’ın bir gün içinde normal uçuş planına dönmesi bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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