Cinsel istismar davasında isyan ettiren beraat kararı

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan şahıs hakkında "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Karar sonrası sinir krizi geçiren çocuğun annesi F.Y. hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansının aktardığına göre 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö, çocuğun annesi F.Y, cinsel istismarla mücadele derneklerinin üyeleri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatının, mağdur çocuğun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mağdurun annesi F.Y, kızının psikolojik tedavi görmeye devam ettiğini belirterek, "Bedenimizde açılan yara geçti ama ruhumuzdaki yara geçmeyecek. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılarak tutuklanmasını istiyorum." dedi.

Karar öncesi söz verilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

MAHKEME "DELİL YETERSİZLİĞİ" DEDİ, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

Karara tepki gösteren anne F.Y. sinir krizi geçirdi. Polislerin dışarı çıkardığı anneyi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan sakinleştirmeye çalıştı. F.Y, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

"ADLİ TIP RAPORLARINA RAĞMEN BERAAT KARARI VERİLMESİNİ TEPKİYLE KARŞILIYORUZ"

Adliye önünde bir araya gelen çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etti.

UCİM Başkanı Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, adli tıp raporlarına rağmen sanık hakkında beraat kararı verilmesini tepkiyle karşıladıklarını söyledi.

Tüm devlet makamlarına ve Adalet Bakanlığına seslendiğini belirten Özkan, bizzat bu durumla ilgilenilmesi gerektiğini kaydetti.

Mağdur avukatları ise karara itiraz edeceklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Muratpaşa'daki bir sitenin apartman görevlisi A.Ö (45), evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017'nin Mayıs ayında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu. Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılamayı yürüten mahkemenin eski başkanı daha önce davadan çekilmişti. (HABER MERKEZİ)

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