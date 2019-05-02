02 Mayıs 2019 22:45
Son Güncellenme Tarihi: 04 Mayıs 2019 23:11

10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararına itiraz

10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan A.Ö. hakkında verilen beraat kararına savcılık itiraz etti.

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10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararına itiraz

Fotoğraf: Levent Kişi/AA

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    Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. hakkında verilen beraat kararına itiraz geldi. Delil yetersizliği gerekçesiyle verilen beraat kararına Cumhuriyet Savcısı tarafından itiraz edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da davaya müdahil olduklarını, kararla ilgili istinafa başvuracaklarını açıkladı.

    Antalya’da 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Mayıs'ta görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyetinin "delil yetersizliği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar vermesine savcılık ve bakanlıktan itiraz geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu duruşmaya iddia makamını temsilen katılan cumhuriyet savcısının verdiği mütalaada, sanık A.Ö'nün "tehditle zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını, "cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından beraatini talep ettiği belirtildi. Savcının sanığın üzerine atılı suçun niteliği dikkate alınarak hükmen tutuklanmasını istediği kaydedildi. Bakan Selçuk ise İtinaf Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

    BERAAT KARARINA İTİRAZ

    Mahkeme heyetinin, aynı gün yaptığı değerlendirme sonucunda, sanığın üzerine atılı suçları işlediği sabit görülmediğinden ayrı ayrı beraatine karar verdiği aktarıldı. Açıklamada, "Duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcımız tarafından verilen söz konusu karara ilişkin istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesi tarafından dosyayla ilgili değerlendirme yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

    BAKAN SELÇUK: İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuoyunda yankı yapan kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Twitter hasabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

    "Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya’daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız. Ayrıca hepimizi derinden sarsan istismar ve şiddet olaylarından sonra mağdur ve ailelerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşımı hususunda sorumlu bir yaklaşım izlenmediğine üzülerek şahit oluyoruz. Adli yargı süreci devam eden her olayda, tüm duyarlı vatandaşlarımızdan mağdurun rehabilite sürecini sekteye uğratmamak, ikincil örselenmesini engellemek ve kişilik haklarını korumak adına daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz."

    Antalya’da 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö., çocuğun annesi F.Y., cinsel istismarla mücadele derneklerinin üyeleri ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatının, çocuğun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi. Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Karar öncesi söz verilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti. Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti. Karar sonrası adliye önünde bir araya gelen kadınlar mahkeme kararını protesto etti.

    TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

    Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Karara tepki gösteren anne ile davaya müdahil olan kitle örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı, davadan çekildiğini açıkladı.

    Heyet değişikliğinin ardından görülmeye başlanan davanın karar duruşması geçen perşembe günü (2 Mayıs) yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını, diğer suçlardan ise beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı tüm suçlamalardan beraat ettirdi.

    MAHKEME "DELİL YETERSİZLİĞİ" DEDİ, ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

    Karara tepki gösteren anne F.Y. sinir krizi geçirdi. Polislerin dışarı çıkardığı anneyi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan sakinleştirmeye çalıştı.

    "NASIL BERAAT ETTİRDİNİZ?"

    Kararı duyan istismara maruz kalan çocuğun annesi, mahkeme koridorlarında sinir krizi geçirdi. Polislerin kolunda adliye dışına çıkarılan anne, dışarıda da fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği anne F.Y., ambulansa alınırken "Allah rızası için ben şimdi ne diyeyim çocuğuma. Her şey var. Adli tıp raporu var. Kamera kayıtları var. Nasıl beraat ettirdiniz. Nasıl? Benim bir çocuğum var. Dışarıda bir sürü çocuk var. Gidip hakime mi yalvarayım" diyerek tepki gösterdi.

    F.Y, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

    "ADLİ TIP RAPORLARINA RAĞMEN BERAAT KARARI VERİLMESİNİ TEPKİYLE KARŞILIYORUZ"

    Adliye önünde bir araya gelen çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etti.

    UCİM Başkanı Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, adli tıp raporlarına rağmen sanık hakkında beraat kararı verilmesini tepkiyle karşıladıklarını söyledi. Tüm devlet makamlarına ve Adalet Bakanlığına seslendiğini belirten Özkan, bizzat bu durumla ilgilenilmesi gerektiğini kaydetti.

    Çocuğun avukatları ise karara itiraz edeceklerini bildirdi.

    NE OLMUŞTU?

    DHA'nın haberine göre, müzisyenlik yapan, bu nedenle sık sık seyahat eden F.Y., 2017 yılının Mayıs ayında 10 yaşındaki kızını Muratpaşa ilçesinde oturan annesine bırakıp turneye çıktı. Geri döndüğünde kızının mutsuz olduğunu ve daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızı olan arkadaşının yanına gitmediğini fark etti. Neden gitmediğini sorunca da “Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin soruları üzerine küçük kız, A.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. F.Y.'nin şikayeti üzerine 2 çocuk babası A.Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma' ile 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis cezası istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

    Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılamayı yürüten mahkemenin eski başkanı daha önce davadan çekilmişti.

    5. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Mayıs'ta görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. (HABER MERKEZİ)

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