02 Mayıs 2019 20:41

Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray ile Beşiktaş kritik derbide

Süper Lig'de sona gelinirken şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi kıran kırana sürüyor. Kritik derbide bu hafta Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray ile Beşiktaş kritik derbide

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu logosu & Futbol sahası: Pixabay

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    Spor Toto Süper Lig'de son 4 hafta'ya girilirken hem şampiyonluk hem de ligde kalmak için verilen mücadeleler kıran kırana sürüyor. 31'inci haftada şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren derbide 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    BAŞAKŞEHİR, ZORLU SİVAS DEPLASMANINDA

    Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

    Haftanın ilk maçında lider Başakşehir, deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. Ligde 2'nci sırada bulunan Galatasaray'ın 2, 3'üncü sırada bulunan Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde 31. haftaya giren Başakşehir, şampiyonluk yarışında matematiksel olarak en avantajlı ekip. Kalan 4 maçı da kayıpsız geçerek şampiyon olmak isteyen Başakşehir'in son haftalardaki düşüşü sebebiyle Sivasspor karşılaşmasının da zorlu geçmesi muhtemel gözüküyor.

    Başakşehir'in Sivasspor karşısında berabere kalması veya mağlup olması durumunda Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucuna göre lig liderinin değişmesi söz konusu.

    Sivasspor-Başakşehir karşılaşması, 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20:30'da başlayacak ve Yeni 4 Eylül stadında oynanacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler.

    DÜŞME HATTINDA HAYATİ ÖNEME SAHİP MAÇ: ERZURUMSPOR-BURSASPOR

    Ligin son 4 haftasına girerken 29 puanla 17'nci sırada bulunan Erzurumspor, 30 puanla 16'ncı sırada yer alan Bursaspor'u konuk edecek. Ligin alt sıralarında takımların arasındaki puan farklarının yüksek olmaması sebebiyle kalan 4 haftada alınacak her puan düşme potasındaki sıralamaları değiştireblilir. Dolayısıyla Erzurumspor ve Bursaspor arasındaki maçın heyecanının yüksek olacağını görmek zor değil.

     Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal | Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

    Erzurumspor-Bursaspor maçı, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve bu kritik karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

    Günün aynı saatte başlayan diğer maçında Rizespor, Ankaragücü'ye konuk olacak. İki ekibin de sezonun ikinci yarısında sergiledikleri iyi futbol ve topladıkları puanlarla adından söz ettirmesi sebebiyle keyifli geçmesi beklenen maç, 4 Mayıs Cumartesi saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

    KASIMPAŞA'NIN KONUĞU FENERBAHÇE

    Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

    Cumartesi gününün son maçında düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Fenerbahçe, bir diğer İstanbul ekibi olan Kasımpaşa'ya konuk olacak.

    Sezonun ikinci yarısında Ersun Yanal ile çıkışa geçmesi beklenen fakat bir türlü istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, kart cezalısı olan Skrtel ve Sadık Çiftpınar Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. 

    Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşması, 5 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve maçı Halis Özkahya yönetecek.

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    ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK DERBİ: GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

    Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

    5 Mayıs Pazar günü oynanacak üç maçta, saat 16:00'da Göztepe, Antalyaspor'u konuk edecek. 16:00'da başlayacak diğer maçta Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'a konuk olurken günün son maçında Galatasaray ile Beşiktaş saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım

    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım

    Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılılarda Marcao'nun oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmamışken siyah-beyazlı ekipte Gary Medel sakatlığı dolayısıyla forma giymeyecek.

    Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA

    TT Arena'da oynanacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.

    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları

    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları

    HAFTANIN KAPANIŞI ALANYASPOR-KONYASPOR VE TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇLARIYLA

    31'inci haftanın 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak son iki maçında, hafta içi Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden Alanyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor'un TFF'ye ilk önce ertelenmesi talebini ilettiği ancak daha sonra oynanması yönünde kararını değiştirdiği maç, saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

    Pazartesi gününün diğer maçında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için kalan haftalarda üst sıralardan kopmamak isteyen bordo-mavililer, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile dirençli bir oyun ortaya koyan Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'de başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. 

    MATEMATİKSEL OLARAK 11 TAKIMIN DA ALT LİGE DÜŞME RİSKİ VAR

    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine 4 hafta kala, ligdeki 18 takımın 11'inin matematiksel olarak Spor Toto 1. Lig'e düşme ihtimali bulunuyor.

    39 puanla ligin 8'inci sırasında bulunan Rizespor da dahil olmak üzere 11 takım düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 41 puanla 7'nci sırada yer alan Yeni Malatyaspor ve üzerindeki takımların matematiksel olarak düşme ihtimali yok.

    FENERBAHÇE, 31'İNCİ HAFTAYA GİRERKEN DÜŞME HATTININ 4 PUAN ÜZERİNDE

    Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 30 hafta sonunda 34 puanla düşme hattının yalnızca 4 puan üzerinde bulunuyor. Sıralamada 14. basamakta yer alan sarı-lacivertliler, son maçlarında Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda, Akhisarspor ve Antalyaspor'la ise kendi sahasında karşılaşacak.

    Ligde bitime 4 hafta kala son 5 sıradaki takımların kendi aralarında oynayacakları maçlar hayati önem taşıyor.

    Erzurumspor, bu hafta Bursaspor'u, 33'üncü haftada ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe ise önce Akhisarspor'u Kadıköy'de ağırlayacak, sonra Erzurum deplasmanında puan arayacak.

    Son 5 sıradaki takımların kendi aralarındaki maçları şöyle:

    31'inci hafta: Erzurumspor-Bursaspor
    32'nci hafta: Fenerbahçe-Akhisarspor
    33'üncü hafta: Erzurumspor-Fenerbahçe
    33'üncü hafta: Bursaspor-Göztepe

    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı

    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı

    SÜPER LİG'DE 31'İNCİ HAFTANIN PROGRAMI

    3 Mayıs Cuma
    20.30: Sivasspor-Başakşehir

    4 Mayıs Cumartesi
    16.00: Erzurumspor-Bursaspr
    16.00: Ankaragücü-Rizespor
    19.00: Kasımpaşa-Fenerahçe

    5 Mayıs Pazar
    16.00: Göztepe-Antalyaspor
    16.00: Akhisarspor-Yeni Malatyaspor
    19.00: Galatasaray-Beşiktaş

    6 Mayıs Pazartesi
    20.00: Alanyaspor-Konyaspor
    20.00: Trabzonspor-Kayserispor

    (SPOR SERVİSİ)

    Şampiyonu belirleyen Galatasaray-Beşiktaş derbileri

    Mithat Fabian SÖZMEN

    Şampiyonu belirleyen Galatasaray-Beşiktaş derbileri

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