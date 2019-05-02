Anayasa Mahkemesi 4 gazetecinin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, aralarında Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Ahmet Şık ve Kadri Gürsel ile tutuklu gazeteci yazarlar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 9 gazetecinin bireysel başvurularını görüştü. Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Bülent Utku'nun başvuruları reddedildi. Kadri Gürsel ve Murat Aksoy’un kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, eski muhabiri Ahmet Şık ve Vakıf üyesi Bülent Utku’nun başvurularında hak ihlali olmadığına karar verdi. Karar, 6 muhalif üyenin oyuna karşılık 9 oyla alındı. Kadri Gürsel ve Murat Aksoy için hak ihlali kararı verilirken, diğerler başvurular yarın görüşülecek.

AKSOY'A TAZMİNAT ÖDENECEK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Kadri Gürsel ve Murat Aksoy’un da kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Aksoy’a 40 bin TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

Cumhuriyet eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, eski muhabiri Ahmet Şık ve eski Cumhuriyet Vakıfı üyeleri Bülent Utku’nun başvuruları reddedildi. Kararların oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Ali Bulaç, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın bireysel başvuruları ise yarın görüşülecek.

AKSOY: HAKKIMI TESLİM ETTİ

Gazeteci Murat Aksoy, Twitter hesabında yaptığım paylaşımla AYM kararını değerlendirdi. Aksoy, "Ben gazetecilik yaptım. Yazı yazdım, düşüncelerimi ifade ettim. Tutuklanmam da, uzun süre tutuklu kalmam da düşünce ifade özgürlüğümün ihlaliydi. Hayatımdan 15.5 ay alındı. AYM bu kararla hakkımı teslim etti." dedi.

AHMET ŞIK: ÇELİŞKİYİ NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ?

Karar üzerine Twitter üzerinden açıklama yapan Ahmet Şık, AYM'ye "Aynı durumdaki kişiler yönünden farklı kararlar almanız bir yana, benzer davalarda daha önceki içtihatlarınızı ayaklar altına almanızdaki çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız? Bize değil mirasçınız olan çocuklarınıza. Sizce sizlerle onur duyacaklar mı?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, Cumhuriyet gazetesi çalışanları hakkında açılan davada, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 5 yılın altındaki hapis cezalarını onadı. Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper’in cezaları ise onandı.

Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper hakkında, kalan infazın tamamlamaları için yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından, emniyet görevlilerince işlem yapılmasını beklemeden Kocaeli Adliyesine giden 7 kişi, teslim oldu.

Aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan sanık Kadri Gürsel’e ise davetiye gönderilecek.

"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yılın üzerinde hapis cezası verilen Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya’nın temyiz süreci ise Yargıtay’da devam ediyor. (HABER MERKEZİ)