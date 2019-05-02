İstanbul Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözlere ilişkin hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla dava açılan oyuncu Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemenin hazırladığı tensip zaptına göre, 8 Ekim'de duruşma yapılmasına karar verildi. Ayrıca sanık Deniz Çakır ile müştekiler Ayşegül Yeşil, Emine Feyza Mazı, Vecibe Karadeniz ve Zeynep Yılmaz'a duruşma günün bildirildiği davetiye çıkarılmasına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Basın Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Aralık 2018'de Beşiktaş'taki Zorlu Center alışveriş merkezinde yer alan bir kafede arkadaşlarıyla bulunan Deniz Çakır ile yan taraftaki masada arkadaşlarıyla oturan müştekiler arasında, kadınların Çakır'ın fotoğraflarını çektiğini düşünmeleri nedeniyle tartışma yaşandığı öne sürüldü. İddianamede, Çakır’ın yan masasında oturan başörtülü kadınları "Burası sizin yeriniz değil, Arabistan’a gidin" diyerek taciz ettiği iddia edildi.

Olaya tanık olanlar kafede içki içilmesinden rahatsız olan kadınların, Deniz Çakır’ın da olduğu masaya yönelik rahatsızlık belirten söylemlerde bulunduğunu anlatmıştı. Deniz Çakır da hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Çakır hakkında başlatılan soruşturmada, savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından ek takipsizlik kararı vermişti. Kararda, Çakır'ın cep telefonuyla müştekilerin fotoğrafını çekmediği ve görüntülerini almadığının bilirkişi raporuyla sabit oldupu ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunun işlenmediği kaydedilmişti. Kararda ayrıca Çakır'ın kullandığı iddia edilen sözlerinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu"nun unsurlarını oluşturmadığı belirtimişti.

İddianamede, itiraz üzerine İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21 Şubat 2019'da, takipsizlik kararının "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu yönünden kaldırılmasına karar verdiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, Deniz Çakır hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (HABER MERKEZİ)

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