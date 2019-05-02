02 Mayıs 2019 19:18

ABD ve Rusya arasında Venezuela gerilimi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki telefon görüşmesi karşılıklı suçlamalara sahne oldu.

ABD ve Rusya arasında Venezuela gerilimi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo (solda) ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov | Fotoğraflar: Wikimedia Commons | Kolaj: Evrensel

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    Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun askeri ayaklanma çağrısı ve devamında yaşanan karışıklıklarla ilgili olarak ABD ve Rusya arasındaki gerilim büyüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un gerçekleştirdiği telefon konuşmasında taraflar birbirlerini Venezuela'nın içişlerine karışmakla suçladı.

    DW Türkçe’nin haberine göre, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Muhalif Lider Juan Guaido’nun askeri ayaklanma çağrısı ve devamında yaşanan karışıklıklarla ilgili olarak ABD ve Rusya arasındaki gerilim büyüyor. Ülkedeki durumu ele almak için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un gerçekleştirdiği telefon konuşmasında taraflar birbirlerini Venezuela’nın iç işlerine karışmakla suçladı.

    Görüşmeyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo’nun Lavrov’a, “Rusya ve Küba’nın Venezuela’ya müdahalesinin ülkeyi ve ABD ile Rusya’nın ikili ilişkilerini istikrarsızlaştırdığını” ilettiğini belirtti. Açıklamaya göre Pompeo Rusya’ya, “Nicolas Maduro’ya desteğini sonlandırmasını ve daha iyi bir gelecek arayışında olan Venezuelalılara destek veren batı yarım küredeki birçok devletin arasına katılması” çağrısında bulundu.

    RUSYA’DAN MÜDAHALE TEPKİSİ

    Lavrov ise Washington’ın, Guaido’ya destek vererek Venezuela üzerinde "yıkıcı bir etki" yarattığını söyledi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov’un, "Washington’ın Venezuela’nın iç işlerine müdahalesi uluslararası hukuku alenen ihlal etmektedir" ifadesini kullandığını belirtti. Lavrov ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Venezuela’daki krizi kontrol altına almak için askeri müdahalenin seçenekler arasında bulunduğunu söyleyen açıklamasına da yanıt verdi. Rus Dışişleri Bakanı, "Bu tip saldırgan adımlar endişe verici sonuçlar doğurur" dedi ve "Kendi kaderlerine karar verme hakkı sadece Venezuela halkına aittir" diye ekledi.

    Çarşamba günü Fox News’a konuşan Pompeo, "Askeri müdahale olasıdır. Gereken bu olursa, ABD bunu yapacaktır" demişti.

    KÜBA’DAN ABD’YE YALANLAMA

    Küba, Venezuela’da askeri bulunmadığını ve bu ülkede herhangi bir güvenlik operasyonuna dahil olmadığını bildirdi. Küba’nın ABD İşleri Genel Direktörü Carlos Fernandez de Cossio, Venezuela’da takriben 20 bin Kübalının bulunduğunu, ancak bu kişilerin sağlık çalışanları olduğunu belirterek, “Asker yok. Küba, Venezuela’da askeri operasyonlara ya da güvenlik operasyonlarına katılmıyor” dedi.

    ABD Başkanı Trump, “Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır” demişti. (DIŞ HABERLER)

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