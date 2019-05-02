02 Mayıs 2019 18:44

Sudan'da tansiyon yeniden yükseldi: Cunta iktidarı bırakmak istemiyor

Sudan'da geçici başkanlık konseyinin bileşimi konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca gerginlik yeniden yükseldi.

Sudan'da tansiyon yeniden yükseldi: Cunta iktidarı bırakmak istemiyor

Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

    • Paylaş

    Halk muhalefeti ile askeri cunta arasında geçici başkanlık konseyinin bileşimi konusunda anlaşma sağlanamayınca Sudan’da gerginlik yeniden yükseldi. Halka "milyonluk gösteriler" yapma çağrısında bulunan Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu güçleri, askeri konseyin iktidarı sivillere devretmek konusunda samimi olmadığı açıklaması yaptı.

    ASKERLER İKTİDARI DEVRETMEK İSTEMİYOR

    Askeri Konsey ise Genelkurmay Karargahı önünde haftalardır düzenlenen oturma eylemlerinin sonlandırılmasını istedi. Ancak protestoların yeniden kitleselleşmesi bekleniyor.

    Konsey ile müzakerelere katılan Özgürlük ve Değişim güçleri daha önce üzerinde anlaşmaya varılan "başkanlık konseyi"nde 8 sivil ve 7 askeri temsilci olmasını istiyor. Askeri yönetim ise konseyin 10 üyesi olmasını ve bunların 7’sinin asker ve sadece 3’ünün sivil olmasını dayatıyor.

    KONSEYDEN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

    Özgürlük ve Değişim güçlerinin dün akşam için "milyonluk gösteri" çağrısı yapması üzerinde ise Askeri Konsey, "Kaosa izin vermeyecekleri" açıklaması yaparak barikatların kaldırılmasını istedi. Konsey ayrıca pazartesi günü ülke genelindeki protestolarda çıkan çatışmalarda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını kaybettiğini açıkladı.

    Özgürlük ve Değişim güçlerinin içinde yer alan Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) Sözcüsü Mohamed Naci el Assam ise ordunun iktidarı sivillere devretmek konusunda samimi olmadığını belirterek, “Askeri Konsey ortak konseyin asker ağırlıklı olması konusunda ısrar ediyor” dedi. Assam, konseyin iktidarını genişletmeye çalıştığını belirtti.

    NE OLMUŞTU?

    Sudan’da Aralık 2018’de ekmek zamlarına tepki olarak bir grup işçinin eylemiyle başlayan ve rejime karşı ayaklanmaya dönüşen halk protestoları sonucunda 11 Nisan’da 20 yıllık Ömer Beşir iktidarı devrilmiş ancak bu kez de ordu darbe yaparak yönetime el koymuştu. Buna rağmen geri adım atmayan halk hareketi nisan başından bu yana başkent Hartum’daki Genelkurmay Karargahı önünde demokrasi nöbeti tutuyor. Halk, iktidarın derhal sivil yönetime verilmesini talep ediyor. 

    Askeri yönetim ise özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgenin gerici yönetimlerinin desteğini alıyor. Son olarak BAE, yardım adı altında yönetime maddi destek sunmuştu. (DIŞ HABERLER)

    Sudan’da devrime yön veren kadınlar: ‘Kandakalar’

    Sudan’da devrime yön veren kadınlar: ‘Kandakalar’

    Sudan'da taraflar başkanlık konseyinde anlaşamadı

    Sudan'da taraflar başkanlık konseyinde anlaşamadı

    Sudan'da rejim karşıtı harekete darbe

    Sudan'da rejim karşıtı harekete darbe

    Sudan’da yaşanan darbeye Türkiye ve dünyadan tepkiler geldi

    Sudan’da yaşanan darbeye Türkiye ve dünyadan tepkiler geldi

    Sudan halkı adım adım iktidara yürüyor

    İhsan ÇARALAN

    Sudan halkı adım adım iktidara yürüyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    AKG Gazbeton'a işçilere protokol dayatması
    YAZARLAR
    Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    2 Mayıs

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Siyasal İslam

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    -Miş’li geçmiş zamanda sendikalar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Anayasa Mahkemesi 4 gazetecinin başvurusunu reddetti
    Anayasa Mahkemesi 4 gazetecinin başvurusunu reddetti

    AYM Genel Kurulu, gazeteciler Kadri Gürsel ve Murat Aksoy için hak ihlali kararı verdi ancak 4 gazetecinin başvurusunu reddetti.

    Cinsel istismar davasında isyan ettiren beraat kararı
    Cinsel istismar davasında isyan ettiren beraat kararı

    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan A.Ö. beraat etti. Karar sonrası sinir krizi geçiren anne hastaneye kaldırıldı.

    Standard Profil işçilerinden toplusözleşme eylemi
    Standard Profil işçilerinden toplusözleşme eylemi

    Standard Profil işçileri, fabrika yetkililerinin toplusözleşmeye yanaşmamasını protesto etti.

    Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
    Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

    Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla dava açılan oyuncu Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

    AKG Gazbeton'a işçilere protokol dayatması
    AKG Gazbeton'a işçilere protokol dayatması

    İzmir Bornova'da bulunan AKG Gazbeton fabrikası patronu, işçilere protokol imzalatarak işten çıkartmaya hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    AYM'den Gezi kararı: Müdahale, demokratik toplum gereklerine uygun
    AYM'den Gezi kararı: Müdahale, demokratik toplum gereklerine uygun

    AYM, başvurular üzerine Gezi direnişinde polisin müdahalesini "demokratik toplum gereklerine uygun" buldu. Başkan vekili karara karşı oy kullandı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi tutuklandı
    Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi tutuklandı

    Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden Ufuk Ö. tutuklandı.

    TV10 çalışanlarının yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
    TV10 çalışanlarının yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

    TV10 çalışanları Kemal Demir ile Kemal Karagöz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dava 10 Eylül 2019'a ertelendi.

    Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray ile Beşiktaş kritik derbide
    Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray ile Beşiktaş kritik derbide
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Messi öyle istedi, Barça avantajı kaptı
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Messi öyle istedi, Barça avantajı kaptı
    Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Final Four'da
    Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Final Four'da
    Testosteron düzenlemesi ve Caster Semenya kararı ne anlama geliyor?
    Testosteron düzenlemesi ve Caster Semenya kararı ne anlama geliyor?
    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    Kocaeli 1 Mayıs'ı: On binlerce işçi mücadeleye hazır olduğunu gösterdi
    Kocaeli 1 Mayıs'ı: On binlerce işçi mücadeleye hazır olduğunu gösterdi

    Arzu Erkan, Türk-İş'in Kocaeli'de düzenlediği 1 Mayıs mitinginden izlenimlerini yazdı.

    Polis, Ankara'da 1 Mayıs alanına armut sokulmasını yasakladı
    Polis, Ankara'da 1 Mayıs alanına armut sokulmasını yasakladı

    Polis, Ankara'da 1 Mayıs alanına powerbank, şarj aleti, çakmaktan sonra şimdi de armut sokulmasını yasakladı. Gerekçe 'Birinin başına atma olasılığı'.

    1 Mayıs 2019 izlenimlerim...
    1 Mayıs 2019 izlenimlerim...

    Seçimdi, mazbataydı, oyların sayım oyalamalarıydı, yeniden seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı kararı beklenirken 1 Mayıs geldi, geçti.

    Diyarbakır'da mülteci işçiler: 1 ay çalışıyoruz, 1000 lira alıyoruz
    Diyarbakır'da mülteci işçiler: 1 ay çalışıyoruz, 1000 lira alıyoruz

    Diyarbakır'da inşaat halindeki bir camiye sığınan 100'ü aşkın mülteci, yaşadığı zorlukları anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’den Yüksek Seçim Kuruluna çağrı: Boyun eğmeyin
    CHP’den Yüksek Seçim Kuruluna çağrı: Boyun eğmeyin

    CHP'li Engin Altay YSK'ye seslendi: Bu basınca Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin.

    Şırnak'ta iki kardeşi ezen panzer sürücüsü polis yeniden görevde!
    Şırnak'ta iki kardeşi ezen panzer sürücüsü polis yeniden görevde!

    Şırnak Silopi’de evlerine giren panzerin altında ezilerek can veren iki kardeşin davasında sanık polisin yeniden göreve başladığı ortaya çıktı. 

    Adalet Nöbeti devam ediyor: Türkiye basın özgürlüğünde bataklıkta
    Adalet Nöbeti devam ediyor: Türkiye basın özgürlüğünde bataklıkta

    Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yeniden tutuklanması üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Adalet Nöbeti tutuldu.

    Zamlar nisanda da sürdü: Havuç, limon, soğan zam şampiyonu oldu
    Zamlar nisanda da sürdü: Havuç, limon, soğan zam şampiyonu oldu

    İstanbul Ticaret Odasının açıkladığı rakamlara göre havuç yüzde 35, limon yüzde 34, domates ve soğan yüzde 31 zamlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın hedefi yine "doğum kontrolü": Nüfusumuz azaltıldı
    Erdoğan'ın hedefi yine "doğum kontrolü": Nüfusumuz azaltıldı

    Aile Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ayakta kalamaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır'da polis, Barış Annelerini yaka paça sürükledi
    Diyarbakır'da polis, Barış Annelerini yaka paça sürükledi

    Açlık grevinde olan çocukları için Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelen anneleri polis sürükleyerek parkın dışına çıkardı.

    Araştırma: Sur’dan çıkmak zorunda kalanlar geri dönmek istiyor
    Araştırma: Sur’dan çıkmak zorunda kalanlar geri dönmek istiyor

    Sur’da sokağa çıkma yasaklarıyla evleri yıkılarak yerinden olan aileler büyük çoğunluğu kirada oturmak zorunda kaldı, gittikleri yerlere alışamadı.

    GÜNCELLENDİ
    Adana’da Göktaş-2 HES inşaatında iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti
    Adana’da Göktaş-2 HES inşaatında iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

    Adana’da Göktaş-2 HES inşaatı tahliye havuzundaki kapak kırıldı. 1 işçi hayatını kaybetti. 3 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Dünyada 1 Mayıs: İşçiler daha iyi çalışma koşulları için sokağa çıktı
    Dünyada 1 Mayıs: İşçiler daha iyi çalışma koşulları için sokağa çıktı

    1 Mayıs , dünyanın birçok ülkesinde kitlesel eylemlerle kutlandı. Daha yüksek ücret ve iyi çalışma koşulları talepleri öne çıktı.

    Erdoğan'dan Türkiye İttifakı mesajı: Fitne peşinde koştular
    Erdoğan'dan Türkiye İttifakı mesajı: Fitne peşinde koştular

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda "Türkiye İttifakı" tartışmalarına değinirken ekonomide yükseliş trendine girildiğini savundu.

    AKP'li Yavuz yine "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu" dedi
    AKP'li Yavuz yine "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu" dedi

    İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Yeniden seçim olursa aynı adaylar yarışacak" dedi.

    100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ifadeye çağrıldı
    100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ifadeye çağrıldı

    31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da 32 ayrı soruşturma başlatıldı, 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ifadeye çağrıldı.