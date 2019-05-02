Sudan'da tansiyon yeniden yükseldi: Cunta iktidarı bırakmak istemiyor

Halk muhalefeti ile askeri cunta arasında geçici başkanlık konseyinin bileşimi konusunda anlaşma sağlanamayınca Sudan’da gerginlik yeniden yükseldi. Halka "milyonluk gösteriler" yapma çağrısında bulunan Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu güçleri, askeri konseyin iktidarı sivillere devretmek konusunda samimi olmadığı açıklaması yaptı.

ASKERLER İKTİDARI DEVRETMEK İSTEMİYOR

Askeri Konsey ise Genelkurmay Karargahı önünde haftalardır düzenlenen oturma eylemlerinin sonlandırılmasını istedi. Ancak protestoların yeniden kitleselleşmesi bekleniyor.

Konsey ile müzakerelere katılan Özgürlük ve Değişim güçleri daha önce üzerinde anlaşmaya varılan "başkanlık konseyi"nde 8 sivil ve 7 askeri temsilci olmasını istiyor. Askeri yönetim ise konseyin 10 üyesi olmasını ve bunların 7’sinin asker ve sadece 3’ünün sivil olmasını dayatıyor.

KONSEYDEN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Özgürlük ve Değişim güçlerinin dün akşam için "milyonluk gösteri" çağrısı yapması üzerinde ise Askeri Konsey, "Kaosa izin vermeyecekleri" açıklaması yaparak barikatların kaldırılmasını istedi. Konsey ayrıca pazartesi günü ülke genelindeki protestolarda çıkan çatışmalarda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını kaybettiğini açıkladı.

Özgürlük ve Değişim güçlerinin içinde yer alan Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) Sözcüsü Mohamed Naci el Assam ise ordunun iktidarı sivillere devretmek konusunda samimi olmadığını belirterek, “Askeri Konsey ortak konseyin asker ağırlıklı olması konusunda ısrar ediyor” dedi. Assam, konseyin iktidarını genişletmeye çalıştığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sudan’da Aralık 2018’de ekmek zamlarına tepki olarak bir grup işçinin eylemiyle başlayan ve rejime karşı ayaklanmaya dönüşen halk protestoları sonucunda 11 Nisan’da 20 yıllık Ömer Beşir iktidarı devrilmiş ancak bu kez de ordu darbe yaparak yönetime el koymuştu. Buna rağmen geri adım atmayan halk hareketi nisan başından bu yana başkent Hartum’daki Genelkurmay Karargahı önünde demokrasi nöbeti tutuyor. Halk, iktidarın derhal sivil yönetime verilmesini talep ediyor.

Askeri yönetim ise özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgenin gerici yönetimlerinin desteğini alıyor. Son olarak BAE, yardım adı altında yönetime maddi destek sunmuştu. (DIŞ HABERLER)

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