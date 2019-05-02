AKG Gazbeton'a işçilere protokol dayatması

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan AKG Gazbeton fabrikasında patron, yaklaşık 80 işçiye sözleşmeleri bittiği gerekçesi ile protokol imzalatarak ve işçilerin tazminat ödemesini erteleyerek işten çıkartmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ücretlerin ödenmediğini belirten işçiler, tazminatlarını ve içeride kalan maaşlarını almak için fabrika önünde bekleyişe geçerken işverenle görüşme talepleri ise reddedildi.

İmzalatılmak istenen protokolde, "AKG Gazbeton İşletmeleri işyerinde çalışmaktayken 30/04/2019 tarihinde iş sözleşmesi sona eren işçiye ödenecek olan net maaş alacakları ve kıdem tazminatı miktarı işçiye işveren tarafından 31/12/2019 tarihinde ödenecektir" denilirken, bu süre içinde işçinin alacağı ücretlerle ilgili dava açmayacağını, sözü geçen tarihte ödeme yapıldığında işçinin başkaca hak talep edemeyeceği belirtiliyor.

Protokolde "İşçi, işveren tarafından ücret ve kıdem tazminatı alacaklarının ödenmesini kabul eder ve ödenecek ücret ve kıdem tazminatı alacaklarını dava konusu yapmayacağını beyan ve taahhüt eder" ifadeleri yer alırken işçiler ise hakları olan ücret ve kıdem tazminatından vazgeçmemek için protokolü imzalamadı.

Fotoğraf: Evrensel

Ayrıca protokolde "Taraflar hür ve serbest iradesi ile akdedilmiştir" cümleleri yer alırken işverenin işçilere, sözleşmeleri bittiği için protokolü imzalamazlarsa işsizlik parasını da alamayacaklarını söyleyerek baskı yaptığı iddia edildi. (İzmir/EVRENSEL)

Diyarbakır'da mülteci işçiler: 1 ay çalışıyoruz, 1000 lira alıyoruz