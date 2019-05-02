02 Mayıs 2019 17:30

Kocaeli 1 Mayıs'ı: On binlerce işçi mücadeleye hazır olduğunu gösterdi

Arzu Erkan, Türk-İş'in Kocaeli'de düzenlediği 1 Mayıs mitinginden izlenimlerini yazdı.

Kocaeli 1 Mayıs'ı: On binlerce işçi mücadeleye hazır olduğunu gösterdi

Fotoğraf: Evrensel

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    Arzu ERKAN
    Kocaeli

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı, Türk-İş bu yıl Kocaeli’de merkezi olarak gerçekleştirdiği miting ile kutladı. Yeni adıyla Milli İrade Meydanı, eski adıyla Perşembe Pazarı alanında gerçekleştirilen miting son yıllarda Kocaeli’de yapılan en kitlesel miting oldu. Güvenlik güçlerinin verdiği 70 bin rakamına rağmen alana girişler devam ederken, aynı oranda çıkışların da olduğunu, alanın doluluğu nedeniyle giremeyenleri de dikkate alırsak bu yılki kutlamalarda sayının 100 bine ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk-İş’e bağlı sendikaların tamamının yer aldığı mitingde kitleselliği ile dikkat çeken sendikalar ise Türk Metal, Petrol-İş ve Yol-İş oldu. Bu yılki kutlamalarda Türk Metal’in şube pankartlarının yanı sıra fabrika pankartları ile katılması da dikkat çekiciydi. Dışarıdan bakan bir göz bile hangi şubenin, hangi fabrikanın gerçekten alana işçileri taşımak için çaba sarf ettiğini görebilirdi.

    Mitingin ana sloganı olan “Kıdemime dokunma” talebi, bu yılki kutlamalarda öne çıkan talepti kuşkusuz. Atılan sloganlar, az sayıda da olsa taşınan dövizlerde kıdem tazminatının gasbı girişimine itiraz öne çıkıyordu. Coşku kadar, hak gasbı girişimine öfke de vardı. Miting öncesi görüştüğümüz işçiler ağız birliği yapmışçasına bu yılki mitingin kalabalık olacağına vurgu yapıyorlardı. Bu tespitlerinin dayanağı ise şube ya da işyeri temsilciliklerinin çabalarından ziyade işçilerin fabrikada kendi aralarında sürdürdüğü tartışmalardı. Çokça işçi, fabrikalarda işçilerin mitinge katılımını artırmak için çalıştığını, “Tazminata sahip çıkmak için gitmeliyiz” yönlü tartışmaların yapıldığını, bunun da katılımı artırdığını belirtiyor. Sadece fabrika panolarına asılan duyurular ya da işyeri temsilcilerinin SMS göndererek yaptıkları çağrılarla sınırlı kalmamıştı işçiler. Haklarına sahip çıkmak için birbirlerini de örgütlemişti. Daha çok sendika bayrak ve flamalarının taşındığı mitingde işçilerin aktardığını doğrularcasına Türk Metal ve Petrol-İş kortejlerinde göze çarpan sayıca az da olsa işçilerce hazırlanmış dövizler vardı.

    Bu yılki kutlamalarda öne çıkan bir diğer şey de işçilerin ekonomik taleplerinin yanı sıra, artan çocuk istismarına ilişkin duydukları öfkeyi taşıdıkları pankartlara da yansıtmış olmalarıydı. Mercedes Benz, Federal Mogul fabrikalarından işçiler bir yandan tazminat hakkına sahip çıkan pankartlar taşırken, bir yandan da “Çocuk susar sen susma, çocuk istismarına sessiz kalma” pankartları taşıdılar.

    Her sektörden işçilerin katıldığı miting iş kollarındaki değişimin, kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin ortak taleplerinin yanı sıra farklı sorunlarının da aynası gibiydi. Metal ve petrokimya işçilerinin yürüdüğü kortejlerde genç ve kadın işçilerin çokluğu dikkat çekerken Yol-İş, Şeker-İş, Harb-İş kortejlerinde, kamuda yeni işçi alımlarının az sayıda olduğu da düşünüldüğünde yaş almışlık göze çarpıyordu. Bir yanda gençliğin verdiği coşku, hareketlilik, diğer yanda yetişkinliğin verdiği mağrurluk.

    Yürüyüş boyunca kortejlerden yükselen ortak talep “Kıdemime dokunma, vergide adalet, krizin yükü patronlara” olurken Şeker-İş, Harb-İş kortejlerinden özelleştirme karşıtı sloganlar yükseliyordu. Yol-İş, Sağlık-İş, Belediye-İş üyesi işçilerse taşerona karşı güvenceli iş talebi ile yürüdüler.

    Miting öncesi Türk-İş Kocaeli Temsilciliğinin kentte görünür olmak ve kutlamaya çağrı için iyi bir hazırlık yaptığı söylenebilir. Kentin bütün ana arterlerine pankartlar asarak, son 3 gün Gebze, İzmit, Başiskele, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel gibi ilçelerde ses aracı dolaştırarak mitinge çağrılar yapıldı. Aynı hazırlığı yürüyüş ve alandaki kutlama için yaptığını söylemek ise çok güç. Maalesef ki; bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi mitingden çok resmi geçit töreni havası vardı. İşçilerin hazırladığı ve kimi kortejlerde göze çarpan dövizleri dışında tutarsak yine bayrak ve flama yarışı görüntüsü hakimdi. Bu nedenle olacak, işçilerin dikkatini en çok çeken kortej Emek Partisinin korteji oldu. Sefer Selvi karikatürü ile hazırlanmış bir pankart ve talepleri içeren onlarca döviz taşıyan Emek Partililer işçilerden alkış alırken, pankart önünde fotoğraf çektiren azımsanmayacak da işçi vardı. Türk-İş’e bağlı sendikalar dışında mitinge CHP, EMEP ve VP katıldı.

    Toplanmanın 09.30’da, yürüyüşün 10.00’da başladığı miting 13.30’da sona erdi. 100 bine yakın işçinin katıldığı mitingde alanın bu sayıda doluluğa eriştiğini söylemek ise imkansız. Binlerce işçi alana girerken binlerce işçi ise alandan ayrılıyordu. Her mitingde görmeye alıştığımız tablo maalesef bu mitingde de göründü. Alana giren işçiler aynı hızla alanı terk etti. Hatta öylesine ki Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşma yaparken miting alanı neredeyse boşalmıştı.

    2019 1 Mayıs’ı işçilerin başta kıdem tazminatı olmak üzere kazanılmış haklarının gasbı girişimlerine karşı güçlü bir iradeyi ortaya koyabileceğini bir kez daha gösterdi. Sendikasının çağrısı ile gelen de çağrı beklemeden fabrikasında arkadaşlarını örgütleyen de binler olarak alana aktı. Hükümet ve patronların saldırıları karşısında sendika yönetimleri takınması gereken tutumu takınırsa harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerini gösterdi işçiler. 1 Mayıs’ta Kocaeli’de ortaya çıkan tabloyu en çok da sendika üst yönetimlerinin böyle okuması gerekiyor kuşkusuz.

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