2’inci Çukurova Genç İletişimciler Kongresi başladı

İlki 2018'de düzenlenen Çukurova Genç İletişimciler Kongresi’nin ikincisi Çukurova İletişim Fakültesinde başladı. 2 gün sürecek olan kongrede, iletişim bilimine dair kuramlar, ital gazetecilik çağında yeni habercilik yaklaşımları, yurttaş gazeteciliği, sinemada kültür, kimlik ve temsil, yeni medya, medyada toplumsal cinsiyet ve medyada çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet haberlerinin basılı medyadaki sunumu konuları ele alınacak. Hürriyet, sabah, sözcü ve posta gazeteleri örneği gibi konularda iletişim öğrencileri sunumlar gerçekleştirecek.

Kongrenin açılışında, ulusal nitelikte olan kongrenin amacının belirlenen alanlarda çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin düşüncelerini, araştırma sonuçlarını ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratmak, öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine kültürel bir tartışma platformu oluşturmak olduğu vurgulandı. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu ve Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. İlker Özdemir konuşma yaptı. Özdemir, herkesin parçası olmakla sevinç ve kıvanç duyacağı bir kongrenin toplandığını ifade etti. Kongreni bir gelenek haline geleceğini dile getiren Özdemir, "Adana’nın desteği ile bunu başaracak güçteyiz" dedi.

"GELECEĞİN ARAŞTIRMACILARINA SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Prof. Dr. Hatice Çubukçu ise kongrenin çok çeşitli konuların masaya yatırılacağı geniş bir kongre olduğunu belirterek "Meta dili alanlararasılık olacak. İletişim alanı doğası gereği disiplinlerarası olan iletişim alanı çeşitli alanlarla etkileşim içerisindeyken bir yandan da her gün gelişmekte olan yeni alanlarla eklemlendiğinde devasa bir araştırma alanı ortaya çıkıyor. Bu zenginlik geleceğin araştırmacılarına iki sorumluluk yüklüyor. Bunlardan biri çoğullaşan bu sorunların cevaplarının aranması, diğeri bu çoğunluk ve etkileşimselliğin yarattığı bulanıklığın bilimsellik adına altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Oğuz Adanır, modernleşme döneminden dijital evrene ilet(iş)imin evreleri isimli bir sunum gerçekleştirdi. Gün sonunda onlarca bildiri sunuldu.

Kongre, ikinci günde de öğrencilerin bildiri ve sunumları ile devam edecek. (Adana/EVRENSEL)