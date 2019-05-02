Polis, Ankara'da 1 Mayıs alanına armut sokulmasını yasakladı

Birkan BULUT

Ankara

Ankara’da düzenlenen 1 Mayıs mitinginde alana, powerbank, şarj aleti ve çakmaktan sonra şimdi de armut sokulması yasaklandı. Fıkra gibi olayda polisin gerekçesi ise “Birinin kafasına atma olasılığı” oldu.

Başkentte muhalefet partilerinin yaptığı kongre ve etkinlikler, emek ve meslek örgütlerinin mitingleri için yasaklar listesine çanta, ruj, çakmak, laptop, şarj aleti, kulaklık gibi eşyalar dahi eklenmişti. Son bir yıldır kimi yumuşamalar olsa da artık Ankaralılar mitinglere bu gibi eşyaları almadan gidiyor.

Dün Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs mitinginde kimi arama noktalarında detaylı arama yapılmazken, kimi noktalarda ise yine şarj aleti, makyaj eşyası, kalem gibi eşyalar alana sokulmadı. Görevliden görevliye değişen “güvenlik önlemleri"ndeki keyfilikte yasaklar listesine armut da girdi.

“HALİS MUHLİS KIRIKKALELİ”

Adını vermek istemeyen ODTÜ Biyoloji Bölümünden bir öğrenci, mitinge giderken yaşadığı fıkra gibi olayı şöyle anlattı:

“Yanımda Evrensel gazetesi vardı. Miting alanı girişine kurulan 3 arama noktasında da nöbetçi amirliğe gazeteyi alıp alamayacaklarını sordular. Yabancı uyrukluların girişine engel çıkarılıyordu. İlk arama noktasında yabancı sanılmam üzerine diğer kadın polisler kimliğime bakılmasını istedi. Kimliğime bakan polis ‘Kırklareli’ yazdığını görünce ‘Halis muhlis Kırıkkaleli’ dedi.”

"YA BİRİNİN KAFASINA ATARSAN?"

Arama noktalarındaki yasaklar nedeniyle çantasına çok bir şey almadığını anlatan kadın öğrenci şöyle devam etti:

“Yasak olduğu için çantama şarj aleti vs. almamıştım. Cüzdan, para, ceketim ve bir tane de armut vardı. Üçüncü arama noktasına geldiğimde polis armudu çıkardı ve ‘Bunu almam lazım. Ayvayı miting alanına sokamam. Birisinin kafasına atma olasılığınız var dedi’ dedi. Onun armut olduğunu söyledim. Sonra yazık olacak diye düşünmüş olmalı ‘İsterseniz kenara geçip yiyin’ dedi. Ben de durum böyle olunca kalsın dedim. Mitinge neyin sokulup neyin sokulmayacağı konusunda bir kural yok.”

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