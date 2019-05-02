1 Mayıs 2019 izlenimlerim...

Özcan YAMAN

Bir 1 Mayıs’ı daha geride bıraktık. Seçimdi, mazbataydı, oyların sayım oyalamalarıydı, yeniden seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı kararı beklenirken 1 Mayıs geldi, geçti.

İstanbul Bakırköy’deki mitinge katıldım ve izlenimlerim şunlar oldu. Öncelikle seçim sonuçlarının alanlara yansıdığını gördüm. Katılım iyiydi, umut vardı ama coşku yoktu. Miting alanının kötü ve çukurda olması, özellikle E-5 üstündeki köprü çilesi kayda değerdi. Alana daha kortej girişleri yapılırken (ki saat 14.30 sıralarıydı) alandan ayrılmalar da başlamıştı. Bu fiziki düzensizliği saymazsak sorunsuz geçti diyebiliriz. Yine her yıl olduğu gibi Taksim ve Beşiktaş’ta gözaltılar yaşandı.

Kitlesel katılım içinde dikkatimi çeken, günlük hayatta yaşanan sorunların dile getirilmesiydi. 3. köprü direnişindeki işçilerden, çocuk hakları ve tacizlerine, kıdem tazminatı meselesinden, barış kardeşlik ve özgürlük taleplerine toplumsal itirazların dillendirilmesi oldu. Özellikle HDP’lilerin yoğun katılımı dikkat çekiciydi. Leyla Güven, tecrit ve ölüm oruçları ile Cumartesi Anneleri’nin sesleri alana yayıldı.

1 Mayıs alanı gerçekte ittifakın nerede olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Sorunları ortak olanların, birlikte mücadelelerinin, demokrasinin yeniden tesisinde başat rolü oynadığının farkındalığı vardı. Bu bakımlardan beklediğimden daha iyi bir 1 Mayıs yaşadığımızı düşünüyorum. Çektiğim fotoğraflardan bir seçki ile tanıklığımı noktalamak istiyorum.

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

1 Mayıs 2019 / Bakırköy - İstanbul | Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel