Öğrenciler, Felsefe Kongresini değerlendirdi

Burcu ÇEVİKER

Ankara

Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFÖB) tarafından düzenlenen Felsefe Kongresinin ardından konuştuğumuz öğrenciler, önümüzdeki yıl Ege Üniversitesinde yapılacak kongreye daha güçlü ve daha verimli katılım sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği; bu yıl 19. Lisans ve 6. Lisansüstü Felsefe Kongresini “Duygu Felsefesi” başlığı ile geçtiğimiz hafta Kastamonu’da gerçekleştirdi. 15 üniversiteden yaklaşık 70 öğrencinin katıldığı kongrede öğrenciler tartışmalar yürüttü, sunumlar yaptı ve sorunlarını tartıştı.

Kongrenin ardından konuştuğumuz Sakarya Üniversitesinden sunum yapan Mehmet Ali Toptaş, kürsünün tamamen öğrenciye ait olduğu ve hiyerarşinin olmadığı bir kongre olması için gayret edildiğini söyledi. Türkiye’de birçok üniversiteden öğrencinin katılımıyla felsefi ekollerin tartışılmasının sağlandığını belirten Toptaş, “Gelecek sene Ege Üniversitesinde kararlaştırılmış olan TÜFÖB Kongresi, daha verimli daha keyifli ve daha fazla katılım ile renklenecektir. Aynı zamanda İzmir’de antik kent gezisi tertip edilmesi, Antik Yunan filozoflarının teneffüs ettiği havada yürümek ve felsefenin çıkış noktası olarak kabul edilen yerlerde gezmek, biz felsefe öğrencileri olarak farklı bir deneyim olacaktır” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN ALANI KISITLANMAMALI”

Hacettepe Üniversitesinden Suna Şahin de TÜFÖB Kongresinin, felsefe alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere yol açtığını ve başka okullardan öğrencilerle bir araya gelerek kendilerini geliştirmeleri için önemli bir olanak olduğunu söyledi. Şahin, akademisyenlere sunum yapma ve oturumlarda konuşmacı olma inisiyatifi verilmemesine rağmen kongre başlangıcında kongreye ev sahipliği yapan üniversitenin öğretim üyelerinden birinin konuşmasında sunum yapmasının öğrencilerin alanını kısıtladığını söyledi. Bu tür eleştirilerin kongre bitiminde tüm katılımcılar tarafından konuşulmasını ve bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirten Şahin, “Bir araya gelmekten, tartışmaktan ve çözüm üretmekten geri durmamalıyız, bu sebeple önümüzdeki kongrelere daha güçlü ve daha verimli katılmamız gerektiğinin de farkında olarak, fakültelerimizde de aynı ısrarı sürdürmeliyiz” dedi.

“EKSİKLİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ”

Seneye kongreye ev sahipliği yapacak Ege Üniversitesinden Emre Gökmen de kongrenin üniversitelerinde yapılacak olmasının hem kendilerine hem de kongreye önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini ifade ederek “Bu sene TÜFÖB ile edindiğimiz deneyim, bize seneye yapacağımız kongre için farklı bakış açıları kazandırdı. Eksikliklerimizi gidermek gibi de sorumluluk yükledi. Seneye Ege Üniversitesinde tartışmaların ve sunumların en verimli düzeyde geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu düşünceler etrafında güçlü ve etkin bir kongre ile TÜFÖB’ü geliştirecek, güçlendirecek, daha çok üniversiteliye ulaşacak ve sürekliliğini sağlayacak adımlar atacağız” diye konuştu.