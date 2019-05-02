CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Fazla mesai süreleri izleniyor mu?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patronlar ve çalışanlar arasındaki en büyük sorunlardan biri olarak gösterilen fazla mesai uygulamasında yaşanan mağduriyetleri soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, fazla çalışma süresinin kanunda belirtilen saatten fazla olan yerlerde uygulanan müeyyidelerin açıklanmasını istedi.

Gürer, ülkede fazla çalışma süresinin kanunda belirtilen koşullara göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar olduğuna işaret ederek, yine kanun gereği fazla çalıştırılmalarda işçilerin onayının alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Fazla çalışma süresinin yılda 270 saatten fazla olamayacağının 4857 sayılı Yasa’nın ilgili maddesinde yer aldığına işaret eden Gürer, şu soruların yanıtlanmasını istedi.

Ülkemizde farklı şikayetlerle fazla mesai çalışma süresinin aşıldığı iddiaları vardır. Bu bağlamda denetim yapılmakta mıdır?

Yapılıyorsa saptanan işyeri ve uygulanan cezalar var mıdır?

Bu kapsamda kaç işyerine ceza uygulanmış ve kaç kişi bahsi geçen şekilde fazla çalıştırılmaya maruz kalmıştır?

Bu konuda denetimler ülke genelinde kaç personel ile sağlanmaktadır?”

(HABER MERKEZİ)