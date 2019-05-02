Mahkeme başkanı, gazetecilere duruşma yasağı getirdi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, duruşma salonunda telefonlarıyla haber yazan gazeteciler için “telefonla uğraşıyorlar” diye duruşmalara alınmamaları yönünde talimat verdi. Avukatlar duruma tepki gösterince mahkeme başkanı avukatları salondan çıkartarak dosyayı en sona aldı.

Gazeteci Cansu Pişkin, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından aktardı. Pişkin, Twitter’dan şöyle yazdı: “İstanbul 28. ACM heyeti telefonla uğraşıyoruz diye mahkeme bünyesindeki diğer duruşmalara alınmamamız yönünde talimat verdi. Bizi uyarmaksızın talimatla duruşma izlemekten men eden aynı heyetin başkanı itiraz eden avukatları da ‘Benimle tartışmayın dosyanızı en sona alırım’ dedi. Mahkeme başkanı tehditle kalmadı ve avukatları da salondan çıkararak dosyayı en sona aldı.”

İstanbul 28. ACM heyeti telefonla uğraşıyoruz diye mahkeme bünyesindeki diğer duruşmalara alınmamamız yönünde talimat verdi. Bizi uyarmaksızın talimatla duruşma izlemekten men eden aynı heyetin başkanı itiraz eden avukatları da “Benimle tartışmayın dosyanızı en sona alırım” dedi. — Cansu Pişkin (@cansupuskin) 2 Mayıs 2019

Gazetecilerin duruşma salonundan çıkartılması mahkeme tutanaklarına şöyle yazıldı: “Duruşma salonunda izleyici olarak bulunan ve sürekli sakız çiğneyen, sürekli cep telefonu ile işlemler yapan iki bayan izleyicinin duruşma salonuna tekrar girdiklerinin görülmesi üzerine kimlikleri tespit edilmeyen bu iki şahsın duruşma salonundan çıkartılması yönünde güvenlik görevlisine talimat verilmesi üzerine sanık müdafiilerini hep birlikte bu iki şahsın dışarı çıkartılmasına yüksek sesle bağırarak karşı çıktıkları, izleyicilerin de aynı yönde tepki verdikleri, tüm uyarılara rağmen duruşma salonunu terk etmedikleri, bu esnada müdafiilerinin ‘biz de tutanak düzenliyoruz duruşmaya bu iki izleyici alınmazsa girmiyoruz’ diyerek tepki gösterdikleri, duruşmanın bu şekilde sağlıklı olarak yürütülemeyeceği anlaşılmakta…” (HABER MERKEZİ)