HDP MYK’sinde yeni görev dağılımı

HDP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yaşanan boşalmalar nedeniyle yeni görevlendirmelere gitti.

Yapılan yeni görevlendirmeye göre, Kars Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olan Ayhan Bilgen’den boşalan eş grup başkan vekilliği görevine Saruhan Oluç, Oluç’tan boşalan parti sözcülüğü görevine Günay Kubilay getirildi. Oluç, eş grup başkan vekilliği görevini Fatma Kurtulan'la birlikte sürdürecek.

Ali Ürküt, STK, Siyasi Partilerle İlişkiler ve Emek Alanından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken, MYK bünyesinde Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu oluşturularak eş sözcülüğüne Selahattin Aslan getirildi. Ayrıca PM üyeleri Murat Sarısaç, Nazmi Gür ve Salim Kaplan da MYK üyesi olarak belirlendi. (HABER MERKEZİ)