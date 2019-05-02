Adıyaman'da komşunun çocuğunu istismar eden kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istimarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah E. adliyeye sevk edildi.
Fotoğraf: Evrensel
Adıyaman'da, komşusunun 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istimarda bulunduğu iddiasıyla Emrah E. gözaltına alındı.
İddiaya göre 33 yaşındaki Emrah E. aynı apartmanda oturan komşusunun 12 yaşındaki kız çocuğuna bina girişinde cinsel istismarda bulundu. İstismarı ailesine anlatan çocuğun yakınları, Emrah E.'yi darbetti. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine polisler evinde gizlenen Emrah E.'yi gözaltına almak istedi. Baygınlık geçirdiği belirtilen Emrah E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen Emrah E. adliyeye sevk edildi. (HABER MERKEZİ)
2019'un ilk 3 ayında 483 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı
Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı sokağa çıkanlar ne istiyor?
Aliağalı kadınlardan cinsel istismar protestosu: Sessiz kalmıyoruz!
Çocuk istismarına isyan büyüyor: Suç ortağı istismarı aklayanlar
Çocuk istismarına isyan büyüyor: Suç ortağı istismarı aklayanlar