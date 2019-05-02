Adıyaman'da komşunun çocuğuna istismarda bulunan kişi tutuklandı
Aynı apartmanda oturduğu ailenin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istimarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah E. tutuklandı.
Fotoğraf: Evrensel
Adıyaman'da komşusunun 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 çocuk babası Emrah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA'nın haberine göre, 1 çocuk babası Emrah E. (33), iddiaya göre dün öğleden sonra aynı apartmanda oturan komşusunun kız çocuğuna bina girişinde istismarda bulundu. Çığlık atarak eve kaçan çocuk, durumu ailesine anlattı. Hemen apartman girişine inen aile üyeleri, Emrah E.'yi dövmeye başladı. Çevredekiler ise durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen polisler, evine girip gizlenen Emrah E.'yi gözaltına almak istedi. Ancak Emrah E. baygınlık geçirdi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emrah E. bugün adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. (HABER MERKEZİ)
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