Cumhurbaşkanlığı korumalarının darbettiği avukatın itirazı reddedildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğünü nedeniyle Çırağan Caddesi'nin trafiğe kapatılmasına itiraz ettiği için Cumhurbaşkanlığı korumalarının işkence yaptığı avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun ev hapsine yapılan itiraz yine reddedildi.

Artı Gerçek’ten Can Bursalı’nın haberine göre; İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği ret kararında, Sürenoğlu'nun yalnızca tedavi için evden çıkabileceği ve hastaneye gidebileceği belirtildi.

Sertuğ Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemede hakkında ev hapsi hükmü uygulanmasına karar verilmişti. Sürenoğlu, ev hapsi nedeniyle 19 Nisan'da zarar gören gözünün tedavisi için hastaneye gidememişti.

NE OLMUŞTU?

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocukları, Çırağan Sarayı'ndaki gösterişli düğünle evlenmişti. Düğünde nikah şahidi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda yer alan koruma ekibi, Çırağan Caddesi'nin trafiğe kapatılmasına itiraz eden avukat Sertuğ Sürenoğlu'na işkence yapmıştı. Sürenoğlu, olaya ilişkin tutanakta Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini kabul etmiş ancak çıkarıldığı mahkemede, tutanağa işkence altında korumaların zorlamasıyla imza attığını ifade etmişti. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan'ın korumaları, Demirören-Kalyoncu düğününde avukatı darbetti

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