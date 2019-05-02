CHP'li Seyit Torun: İstanbul seçiminin yenilenmesi söz konusu değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil. Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok. Türkiye olarak önümüze bakmak zorundayız. Önemli sorunlara odaklanıp, çözüm üretmek zorundayız” dedi.

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Torun, 3 Mayıs Cuma günü CHP’li büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplamda 250 belediye başkanının bir araya geleceğini söyledi.

Seyit Torun, toplantıda Türkiye gündeminin ve seçim sürecinin değerlendirmesinin yapılacağını kaydetti.

CHP’li Torun, “2 ay sonra da belki 2 günlük kamp düşünüyoruz. Genel merkezde Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi de kuracağız ve bu merkez aracılığıyla belediyelerimiz ile sürekli iletişim ve karşılıklı değerlendirme halinde olacağız” diye konuştu.

“BAHÇELİ, BAŞTAN BERİ AYNI RÜYAYI GÖRÜYOR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “MHP, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır” açıklamasını değerlendiren Torun, “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil. Devlet Bahçeli, başından beri aynı rüyayı görüyor. Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok. Türkiye olarak önümüze bakmak zorundayız. Artık Türkiye’nin önemli sorunları var. Önemli sorunlarına odaklanıp, çözüm üretmek zorundayız. Devlet Bahçeli, hep puslu havayı sever” dedi.

“HER GÜN KİRLİ İFADELER ORTAYA KONUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye İttifakı” açıklamasıyla ilgili de konuşan Seyit Torun, “‘Türkiye İttifakı’nı kurmadan önce o ittifakı sağlayabilmenin ön koşullarını yerine getirmek lazım. Bu ülkede demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü ortaya koymadıktan sonra sorunların çözümüne katkıda bulunmadıktan sonra hala aynı üslupla aynı kızgınlıkla ve ötekileştirerek nasıl bir 'Türkiye İttifakı' kuracaksınız? Her gün beyanatları izliyoruz. İnanılmaz kirli ifadeler ortaya konuyor. Bu ifadelerle nasıl 'Türkiye ittifakı' kuracaksınız? Önce samimi olup, gerçekten de bunu düşünüyorsanız ön adımlarınızı atmanız lazım” dedi. (Ankara/DHA)

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