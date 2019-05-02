Diyarbakır'da polis, Barış Annelerini yaka paça sürükledi

Orhan KURUL

Diyarbakır

Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelmek isteyen Barış Annelerine polis engel oldu. Çocukları açlık grevinde olan anneleri polis sürükleyerek yaka paça parkın dışına çıkardı.

Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelmek isteyen Barış Annelerine polis izin vermedi. Beyaz tülbent takan kadınlar polisler tarafından darbedildi, sürüklendi ve yaka paça parkın dışına çıkarıldı.

Zorla dışarı çıkarılan anneler “Biz çocuklarımız için buradayız. Başka hiçbir derdimiz yok. Açıklama yapıp çıkmak istiyoruz ama bırakmıyorlar" dediler.

Fotoğraf: Orhan Kurul/ Evrensel

ARA SOKAKLARDA DA KADINLAR ENGELLENİYOR

Koşuyolu’nun etrafında bulunan sokaklar da kadınların parka girmemesi için polis barikat kurdu. Kadınların sokaklardan çıkarılmasına izin verilmedi.

POLİS ANNELERİ ÇEMBERE ALDI, 3 KİŞİ DARBEDİLDİ

Engellemelere rağmen Koşuyolu Parkı girişinde bir araya gelen anneler parkta bir saat oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istediklerini söyledi. Polisler de valilik kararını gerekçe göstererek eyleme izin vermedi. Engellemeye tepki gösteren annelere yeniden polis saldırdı. Saldırı sırasında annelere destek veren 3 kişi darbedilerek gözaltına alındı.

Polis saldırısı nedeniyle dağılan anneler ise TUAY-DER binası önüne giderek burada oturma eylemi yaptı. Binanın olduğu sokak trafiğe kapatıldı. Basın mensupları güvenlik koridorunun dışına çıkarıldı