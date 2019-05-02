TÜPRAŞ işçileri: 40 yıllık kazanımlarımızı gasbedemezsin

TÜPRAŞ’ta toplusözleşme süreci arabulucu aşamasında. İşçileri eylem düzenleyerek TÜPRAŞ patronu Koç Holding’e “40 yıllık kazanlarımızı gasp edemezsin” diye seslendi.

TÜPRAŞ işçileri 4 rafineride tam gün fabrika önünde direniş eylemi yapmaya devam ediyor. Petrol-İş Sendikası arabulucu sürecine ilişkin açıklama yaparak işçileri bilgilendirdi.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, Koç Holding’in arabulucu sürecinde kazanılmış hakları gasbetme girişimini durdurmasını ve dayatma yapmadan masaya gelmesini istedi. Oktay, “Yok eğer aynı tavrı devam ettirirse ilerleme sağlanmaz ve bu da bizi mücadelemizden vazgeçirmez” dedi. Oktay 1 Mayıs sonrası mücadeleyi sürdürmenin önemli olduğuna da dikkat çekti.

Patronların kıdem tazminatı gaspına hazırlandıklarını, iş cinayetlerine karşı çalışma koşullarının düzeltilmesi taleplerinin görmezden gelindiğini ifade ederek “2 gün önce Aliağa Sanayi Sitesinde bir kardeşimiz öldü. Bir kaç gün sonra Soma katliamının yıl dönümü. Ama bakın Soma Holding patronu serbest bırakıldı. Başta adaletsizlik budur. Toprağa verdiğimiz 301 arkadaşımız adalet beklerken patron serbest kalıyor” dedi.

Kendi taleplerini tekrar sıralayarak Koç Holding'in sözleşme sürecinde takındığı tavrın kötü olduğunu ifade eden Oktay, “Bizleri birbirimize düşürmeye ayırmaya işçiler içinde de söylentiler ile kafa karıştırmaya çalışıyor. Görüşmelerin canlı yayınla açık yapılması gerektiğini söyleyen bizdik ama kendisi söylemiş de biz kabul etmemişiz söylentisi yayıyor. Hodri meydan açık yayını yapmayan namerttir, gel açıkça işçiler önünde konuşalım” dedi. (İzmir/EVRENSEL)