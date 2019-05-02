Aydın'da işsiz olan baba yaşamına son verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 çocuk babası Selim Ç. (35), kendini asarak yaşamına son verdi. Selim Ç.'nin bir süredir işsiz olduğu öğrenildi.

Olay, dün Mesudiye Mahallesi Şerbetçi Caddesi’nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen Selim Ç., evinin bahçesinde bulunan ağaca iple kendini astı. Eve gelen yakınları, Selim Ç.'yi asılı görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selim Ç.'nin öldüğü belirlendi. Selim Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Selim Ç.’nin cenazesinin bugün öğlende Şerbetçi Camii'nden kaldırılacağı belirtildi. (Aydın/DHA)