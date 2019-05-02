EMEP, Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 62.93 oy oranıyla seçilen DBB eş başkanlarına ziyaretler sürüyor. EMEP MYK Üyesi Yusuf Karataş, EMEP Diyarbakır İl Başkanı Çağla Yolaşan ve il yöneticileri, DBB Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı belediye binasında ziyaret etti.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Mızraklı, kayyumun belediyede yaptığı ‘yıkımın’ düzeltilmesinin uzun zaman alacağını, belediyeye gelen bütçenin üçte bir oranında düştüğünü ve bundan dolayı kayyumdan kalan borçların ödenmesinin de uzun süreceğini söyledi.

EMEP heyeti ise bu zorlu sürecin üstesinden gelebilmek için belediye yönetiminin halka dayanması ve tüm gelişmelerden halkın haberdar edilmesi gerektiğini vurguladı. (Diyarbakır/EVRENSEL)