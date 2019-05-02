“Kürdistan” önergesine ret: Kaba ve yaralayıcı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu’ndan çıkarma ve para cezalarına neden olan "Kürdistan", "Kürt illeri" ve "Kürt coğrafyası" gibi kelimelerin bilimsel ve tarihsel boyutunun belirlenmesi için Araştırma Komisyonu kurulması önergesini, 'kaba ve yaralayıcı ifadeler bulunduğu' gerekçesiyle iade etti.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre; HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, eski HDP Milletvekili Osman Baydemir’in, “Kürdistan’dan gelen bir temsilci olarak bu çatının Türk ve Kürt ortak çatısı olmasını istiyorum” sözleri nedeniyle Genel Kurul’dan iki birleşim çıkarma ve para cezası almasına neden olan konuyu bir Araştırma Önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Sarısaç önergesinde, Kürdistan ifadesi üzerine milletvekillerinin Meclis’ten çıkarılmasına da neden olan tartışmaları hatırlatarak, “Kürdistan, Kürt illeri, Kürt coğrafyası vb.” kelimelerin araştırılıp bilimsel ve tarihsel boyutunun ortaya çıkarılarak kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

“KABA VE YARALAYICI SÖZLER” NEDENİYLE İADE

Sarısaç’ın Aralık 2018’de verdiği önerge 4 ay sonra iade edildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla gönderilen iade yazısında, “Meclis çalışmaları sırasında sakıncalı görüldüğü iddia edilen bazı kelimelerin kökenlerinin incelenmesi amacıyla vermiş olduğunuz önerge incelenmiştir. TBMM İçtüzüğü’nün 67’nci maddesinde, ‘Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir’ hükmü yer almaktadır. İlgili önerge İçtüzük hükümlerine uygun hale getirilerek yeniden düzenlenmesi halinde işleme alınabilecektir” denildi.

“BELLİ Kİ MECLİS BAŞKANININ KAFASI KARIŞIK”

Önergenin devlet kütüphanelerinde bulunan kaynaklara atıf yapılarak hazırlandığını ve düzeltilecek, gözden geçirilecek bir husus olmadığını söyleyen HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, “Meclis Başkanının bizzat kendi tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini” belirterek önergeyi değişiklik yapmadan tekrar göndereceklerini söyledi.

Sarısaç, “Kürdistan kelimesini kullanırken ayrı bir idari bölgeden bahsetmiyoruz, ülkenin bir parçasını ayrı göstermiyoruz. Buradaki amacımız Kürt halkının binlerce yıldır üzerinde yaşadığı bir kültür coğrafyasıdır. Trakya veya Kapadokya diyebilenler neden Kürdistan lafından korkuyorlar?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)