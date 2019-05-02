02 Mayıs 2019 09:42

Cumhurbaşkanlığı kararı ile belediyenin metro gelirine tırpan

Bazı büyükşehir belediyelerini kaybeden AKP, belediyelerin temel kaynağı olan metro gelirlerini kesecek karara imza attı. 

Cumhurbaşkanlığı kararı ile belediyenin metro gelirine tırpan

Fotoğraf: Pixabay

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    Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. 

    Eskiden, raylı sistemi devralan belediye, bütçeden karşılanan ya da karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine’ye ait hesaba aktararak ödüyordu. Hazine ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarla bu hasılatın yüzde 15’i Hazine’ye, kalan miktar ise belediye hesaplarına aktarılıyordu. 

    Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; dün yapılan değişiklik ile bundan böyle proje maliyet bedeli, merkezi bütçenin vergi gelirlerinden belediyeye aktarılacak kaynaktan her ay yüzde 5 kesinti yapılarak karşılanacak. Kesinti doğrudan kaynağından gerçekleştirilecek. Ayrıca kesinti yapılırken, metronun kâr edip etmediğine de bakılmayacak. Belediye 25 gün içerisinde ödeme yapmazsa haciz ve cezalar devreye girecek.

    Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki metroların büyük bir bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ağırlıklı olarak yurttaşların ödedikleri vergilerle oluşan devletin bütçesi kullanılarak tamamlanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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