Rize'de kaybolan iki çocuk sağ salim bulundu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ın (5) ormanlık alanda kaybolduktan 17 saat sonra sağ salim bulundukları açıklandı.

Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

TÜM İLÇE SEFERBER

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar ellerinde el fenerleri ile cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve binaların çevrelerinde gece boyu arama yaptı.

VALİ ÇOCUKLARIN ORMANLIK ALANDA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Rize Valisi Kemal Çeber sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yürütülen arama- kurtama çalışmaları neticesinde, çocukların ilçedeki ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi. Çeber, bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Rize Valisi kaybolan 2 çocukla ilgili yaptığı açıklamadai "Çocuklar yürüyüşe çıktıklarını söylüyor. Bizi kriminal anlamda düşündürecek bir veri yok" dedi. (Rize/DHA)