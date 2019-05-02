Savcı, Osman Sarıgün için "Terörden alın, bırakın" talimatı vermiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yönelik saldırı soruşturmasında yeni bir belge ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; Çubuk Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz, olaydan bir gün sonra Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan Osman Sarıgün hakkında “yakalama müzekkeresi” düzenledi. Savcı Poyraz, yazıda Sarıgün’ün “Terör örgütü üyesi olmak” suçundan ifadesinin alınması ve ardından serbest bırakılması talimatını verdi.

Yazıda, “şüphelinin suçu” bölümüne terör örgütü üyeliği suçunu düzenleyen TCK’nin 314/2 maddesi yazıldı.

Yazıda, “Sarıgün’ün yakalanması, yakalandığı andan itibaren 24 saat içinde Çubuk Başsavcılığı’nda hazır edilmesi, bu süre içinde hazır edilemeyecekse Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Çubuk Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması için hazır edilmesi, bu da mümkün değilse şüpheliye en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması” talimatı verildi.

Savcılığın, olayın perde arkası henüz netleşmeden verdiği “tutuklamama” talimatı dikkat çekti.

SAVCI, ENSAR VAKFI ŞUBE BAŞKANIYDI

Talimatı veren Savcı Poyraz, Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı’yken 2017’de avukatlıktan savcılığa geçmişti.

SARIGÜN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Osman Sarıgün, olayın ardından kaçmaya çalışırken Sivrihisar’da yakalanmasına karşın tutuklamaya dahi sevk edilmemiş ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Diğer yandan “terör” suçundan gözaltına alınması talimatı verilen Sarıgün hakkında sorgu sırasında “Kamu görevlisine hakaret, kamu görevlisini yaralama ve halkı suç işlemeye tahrik” suçlarından işlem yapıldı. (HABER MERKEZİ)