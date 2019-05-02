AKP, belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamak istiyor

31 Mart seçimlerinde bazı büyükşehirleri kaybeden AKP, muhalefetin rahat çalışmasını engellemek için Büyükşehir Yasası ile Belediye Yasası başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını gündemine aldı. Belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi değerlendiriliyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta sonu Kızılcahamam’da yapılan kampta, yerel yönetimlere dair yasal düzenlemelerle ilgili önemli kararlar alındı.

YETKİLER SİL BAŞTAN

31 Mart’ta Antalya, Ankara ve İstanbul gibi 3 büyükşehri kaybeden, birçok belediyeyi de MHP’ye kaptıran AKP, özellikle büyükşehirlerin yetkilerini yeniden gözden geçirmek istiyor. Muhalefetin elinde olan büyükşehirlerde meclis çoğunluklarının kendisinde olmasını yeterli görmeyen AKP, belediye başkanları ile belediye meclislerinin yetkilerinin sil baştan düzenlenmesi üzerinde duruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediye encümenliğinde bürokratlarla meclis üyelerinin eşit olmasını eleştirirken, meclis üyelerinin daha fazla sayıda olacağı yönünde düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

İMAR DÜZENLEMELERİNİN BAKANLIĞA DEVRİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bunun yanı sıra belediyelerin imar düzenlemeleri başta olmak üzere bazı yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklara alınması da değerlendiriliyor.

MECLİSE AYRI BAŞKAN

Yapılacak yasal düzenlemeler kapsamında belediye başkanının, belediye meclisinin de başkanı olmasının kaldırılması, belediye meclisi başkanının kendi üyeleri arasından seçilmesi de düşünülüyor. (HABER MERKEZİ)