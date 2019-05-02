02 Mayıs 2019 07:57

AKP, belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamak istiyor

Yerel seçimlerde bazı büyükşehirleri kaybeden AKP, Büyükşehir ve Belediye yasalarında değişiklik yapmayı, yetkilerini sınırlandırmayı planlıyor.

AKP, belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamak istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Fotoğraf: Darwinek/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

    • Paylaş

    31 Mart seçimlerinde bazı büyükşehirleri kaybeden AKP, muhalefetin rahat çalışmasını engellemek için Büyükşehir Yasası ile Belediye Yasası başta olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını gündemine aldı. Belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi değerlendiriliyor. 

    Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta sonu Kızılcahamam’da yapılan kampta, yerel yönetimlere dair yasal düzenlemelerle ilgili önemli kararlar alındı. 

    YETKİLER SİL BAŞTAN

    31 Mart’ta Antalya, Ankara ve İstanbul gibi 3 büyükşehri kaybeden, birçok belediyeyi de MHP’ye kaptıran AKP, özellikle büyükşehirlerin yetkilerini yeniden gözden geçirmek istiyor. Muhalefetin elinde olan büyükşehirlerde meclis çoğunluklarının kendisinde olmasını yeterli görmeyen AKP, belediye başkanları ile belediye meclislerinin yetkilerinin sil baştan düzenlenmesi üzerinde duruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediye encümenliğinde bürokratlarla meclis üyelerinin eşit olmasını eleştirirken, meclis üyelerinin daha fazla sayıda olacağı yönünde düzenleme yapılacağını açıklamıştı. 

    İMAR DÜZENLEMELERİNİN BAKANLIĞA DEVRİ DEĞERLENDİRİLİYOR

    Bunun yanı sıra belediyelerin imar düzenlemeleri başta olmak üzere bazı yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklara alınması da değerlendiriliyor.

    MECLİSE AYRI BAŞKAN 

    Yapılacak yasal düzenlemeler kapsamında belediye başkanının, belediye meclisinin de başkanı olmasının kaldırılması, belediye meclisi başkanının kendi üyeleri arasından seçilmesi de düşünülüyor. (HABER MERKEZİ)

    İBB 5 yılda 8 bin 470 kez imar görüşmüş

    İBB 5 yılda 8 bin 470 kez imar görüşmüş

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Maduro: Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan yönetildi
    YAZARLAR
    Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    -Miş’li geçmiş zamanda sendikalar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 2 Mayıs 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 2 Mayıs 2019 Perşembe

    Yurtta ve dünyada 1 Mayıs kutlamalar, miting alanlarında öne çıkan talepler, Türkiye ittifakı çabaları ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

    Savcı, Osman Sarıgün için "Terörden alın, bırakın" talimatı vermiş
    Savcı, Osman Sarıgün için "Terörden alın, bırakın" talimatı vermiş

    Savcının, Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan Osman Sarıgün henüz yakalanmadan “terörden yakalanması ve serbest bırakılması” talimatı verdiği ortaya çıktı.

    AKP, belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamak istiyor
    AKP, belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamak istiyor

    Yerel seçimlerde bazı büyükşehirleri kaybeden AKP, Büyükşehir ve Belediye yasalarında değişiklik yapmayı, yetkilerini sınırlandırmayı planlıyor.

    Maduro: Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan yönetildi
    Maduro: Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan yönetildi

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Fotoğraflarla Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs 2019 kutlamaları
    Fotoğraflarla Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs 2019 kutlamaları

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada kutlandı. İşte, dört bir yandan 1 Mayıs 2019 fotoğrafları.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul 1 Mayıs'ında işçiler ne dedi?
    İstanbul 1 Mayıs'ında işçiler ne dedi?

    Ercüment Akdeniz, Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen İstanbul 1 Mayıs'ından izlenimlerini yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Gebze 1 Mayıs'ında konuşan Gürkan: 1 Mayıs birlik için adım olsun
    Gebze 1 Mayıs'ında konuşan Gürkan: 1 Mayıs birlik için adım olsun

    Gebze’de 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiren Emek Partisi, işçi ve emekçilerin kendi çıkarları etrafındaki birliğinin önemine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    Başta, Diyarbakır, Dersim, Van, Mardin, Malatya ve Antep olmak üzere Bölge illerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, "Yaşama ses ver" çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Messi öyle istedi, Barça avantajı kaptı
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Messi öyle istedi, Barça avantajı kaptı
    Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Final Four'da
    Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Final Four'da
    Testosteron düzenlemesi ve Caster Semenya kararı ne anlama geliyor?
    Testosteron düzenlemesi ve Caster Semenya kararı ne anlama geliyor?
    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

    İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Alandaki emekçiler, taleplerini Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Dünya’da 1 Mayıs: İşçiler daha iyi çalışma koşulları için sokağa çıktı
    Dünya’da 1 Mayıs: İşçiler daha iyi çalışma koşulları için sokağa çıktı

    1 Mayıs , dünyanın birçok ülkesinde kitlesel eylemlerle kutlandı. Daha yüksek ücret ve iyi çalışma koşulları talepleri öne çıktı.

    Bursa'da binler 1 Mayıs'ı kutladı: Kıdem tazminatıma dokunma!
    Bursa'da binler 1 Mayıs'ı kutladı: Kıdem tazminatıma dokunma!

    Bursa’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 1 Mayıs mitinginde "Kıdem tazminatına dokunma, yanarsın" uyarısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

    Türkiye genelinde işçi ve emekçilerin hükümetin yoksulluk, işsizlik ve baskı politikalarına tepkisi, seçimin ardından 1 Mayıs alanlarına da yansıdı.

    Trakya'da 1 Mayıs: Hak gasplarına karşı mücadele çağrısı
    Trakya'da 1 Mayıs: Hak gasplarına karşı mücadele çağrısı

    1 Mayıs'ta Edirne, Lüleburgaz ve Çorlu'da sokağa çıkan on binlerce işçi ve emekçi, hak gasplarına karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler "Kıdem tazminatıma dokunma" dedi
    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler "Kıdem tazminatıma dokunma" dedi

    İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs mitinginde öne çıkan talep ise "Kıdem tazminatıma dokunma" oldu.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabahın erken saatlerinde hemen her ilçede yapılan kutlamalarla başladı. İzmirli emekçiler ilçelerden Gündoğdu'ya aktı.

    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”
    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

    Türk-İş, 1 Mayıs kutlamasını Kocaeli’de ‘Kıdemime Dokunma’ ana sloganıyla gerçekleştirdi. Mitinge 100 bin dolayında işçi katıldı.

    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı
    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

    Diyarbakır'daki 1 Mayıs mitinginde, kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yapıldı.

    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz
    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

    Antep’te 1 Mayıs kutlaması binlerce işçi, emekçi ve gencin katılımıyla gerçekleşti.

    İlk bahar damlaları düşmeye başladı
    İlk bahar damlaları düşmeye başladı

    Evrensel yazarı Prof. Dr. Arif Nacaroğlu, Antep 1 Mayıs'ına dair izlenimlerini yazdı.

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi
    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    Dersim'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan ve zorunlu BES'e tepki gösteren işçiler barış taleplerini de haykırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

    Venezuela'da ABD destekli Juan Guaido küçük bir grup askerle darbe girişiminde bulundu. Maduro, darbe girişiminin püskürtüldüğünü söyledi.

    Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur
    Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" açıklaması hakkında konuştu, "Başka ittifak arayışlarına gerek yoktur" dedi.

    10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı
    10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı

    1 Mayıs kutlamaları öncesinde Ankara Garı önünde 10 Ekim Katliamında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. 

    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı
    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı

    Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlanan doktorlar Almanya’nın birçok kentinde uyarı grevi yaptı.