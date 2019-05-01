Kayseri'de 1 Mayıs: "Kıdem tazminatını gasbettirmeyeceğiz"

Kayseri’de 1 Mayıs, Mimarsinan Parkı’nda coşkuyla kutlandı. Mitinge, KESK, EMEP, CHP, HDP, Hacı Bektaş-i Veli Derneği, 78liler Derneği, Eğit Der ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kayseri İşçileri pankartıyla katılan işçiler ise, taleplerini bir kez daha yineledi. Kayseri 1 Mayıs’ın öne çıkan talebi ise, “kıdem tazminatını gasp ettirmeyeceğiz” oldu. Mitinge gençliğin ilgisi yoğundu.

Davullu zurnalı, üç koldan yürüyüş yapan işçi ve emekçiler, “İş, ekmek, özgürlük", “Kıdem hakkıma dokunma”,”Katil ABD Ortadoğu’dan defol”, “Krizin yükünü patronlar çeksin” sloganları atıldı. Lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı yürüyüşte, “parasız bilimsel demokratik eğitim”, “Diplomalı işsiz olmayacağız”, “İş eğitim özgürlük” talepleri dikkat çekti. Yaşanan şiddet ve cinayetlere dikkat çekilen 1 Mayıs’ta, çocuk istismarları protesto edildi.

Mitingin açılış konuşmasına Nazım Hikmet’in “büyük insanlık” şiiri ile başlayan tertip komitesi sözcüsü SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, “1980 darbesi ile işçilerin, emekçilerin ve yoksulların adına kazanılmış ne varsa sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. Bunun en son örneğinin işçilerin iş güvencesi kabul ettiği kıdem tazminatının fona devredilerek yok edilmek isteniyor. Topyekün karşısında duracağız” dedi.

Karakaya, “Krizin yükünü biz emekçilere çektirmek istiyorlar. Bizler diyoruz ki krizin yükünü patronlar çeksin. Kıdem hakkına dokunulmasın. Kıdemi vermeyen patronlara ceza uygulansın. Mücadelemizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Tüm Tis Ankara Şube Sekreteri İrfan Bektaş ise, “Kıdem tazminatını savunacağız. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bir arada olacağız. Yaşasın 1 Mayıs” ifadelerini kullandı.

Kayseri 1 Mayıs alanında yapılan konuşmaların ardından, söylenen türkülerle çekilen halayların sonrasında kutlamalar sona erdi. (Kayseri/EVRENSEL)

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