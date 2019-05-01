Portekiz Premier Lig takımlarından Porto'da forma giyen İspanyol kaleci Iker Casillas, kalp krizi geçirdi.

Son 3 haftaya girilen Portekiz liginde şampiyonluk için Benfica ile çekişen Porto'nun 37 yaşındaki file bekçisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Casillas'ın antrenman sırasında fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giydikten sonra 2015'te Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci, mart ayında sözleşmesini uzatmıştı.

Casillas, Real Madrid'le 510, Porto'yla 136, İspanya milli takımıyla 167 maça çıktı. İspanya'da 5, Portekiz'de bir kez lig şampiyonluğuna ulaşan İspanyol kaleci, Real Madrid'le 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, İspanya milli takımıyla 2 kez Avrupa Kupası, bir kez Dünya Kupası sevinci yaşadı. (SPOR SERVİSİ)