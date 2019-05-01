İzmir 1 Mayıs’ından izlenim: Birleşe, birleşe çözerek ilerleyeceğiz

Elif ÇUHADAR*

Sabah saatlerinde yerel kutlamaların olduğunu duymuştuk, örneğin Emek Demokrasi Güçleri, Bornova’da 1 Mayıs kutlaması yaparak Gündoğdu Meydan’ına gelmişti. Katılanlar oradaki kutlamanın daha coşkulu olduğunu söyledi. Toplanma yerine gelirken yol boyu, sendikaların, derneklerin ve partilerin önünde bir araya gelişlere tanık olduk.

Kortejlerin toplanma yerleri giderek kalabalıklaşırken; yüzlerdeki gülümseme, tanıdıklarla selamlaşma ve kucaklaşmalar birbirine yer açan, suyunu, gevreğini paylaşan emekçilerin biz varız gururu göze çarpıyordu.

Pankartlar açılmaya, döviz ve bayraklar paylaşılmaya, şapkalar dağıtılmaya başladığında kortejlerin o emekçi disiplini, kendiliğinden hızla gerçekleşiyordu. Yolun diğer yanında kamu emekçileri "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganı ile yerlerini alıyordu.

İşçi sendikalarının hemen hemen her temsilciliğinde ve şubesinde "Kıdem tazminatımızı gasbettirmeyeceğiz" pankartları ve dövizleri göze çarparken, bu sloganlara da yansıyordu.

Kamu emekçileri ise iş güvencesi, vergide adalet, piyasalaşan kamu hizmetlerine dikkat çekti. ‘İhraç tecrittir, tecridi kıracağız’ diyen kamu emekçileri "Siz saraya biz kuyruğa" ve "Beyimizin emriyle sendikalı olmadık" diyen işçiler de gündeme ilişkin pankartlarıyla kortejde yerlerini almışlardı.

İşçi sendikalarının kortejlerinde genç işçiler ve coşku dikkat çekiyordu. Sendikalar, partiler dernekler, platformlar, inanç örgütleri, kadın örgütleri, çocuklar ile son yılların en kitlesel 1 Mayıs’ı kutlandı İzmir alanlarında.

Kamu emekçilerinin taşıdığı “Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin egemen olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz” yazılı pankarttaki talep gerçekleşene kadar; önümüze çıkan her sorunu, haklarımıza dönük saldırıları, birleşe birleşe çözerek ilerleyeceğiz.

*KESK MYK üyesi

Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

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