İzlenim: Ankara 1 Mayıs'ı 10 Ekim'in havasını dağıttı

Engin SEZGİN*

Ankara 1 Mayıs'ı Ankaralı işçi ve emekçilerin Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanmasıyla başladı. Tabi yine tertip komitesinin belirlediği saat yerine Ankaralıların belirlediği saatte. Saatler resmi toplanma saatini gösterdiğinde öncü kuvvetler pankart ve bayrakları ile kortej oluşturacak kitleyi bekliyordu. Yürüyüş başladığında ise herkes kendi pankartının arkasında yerini almıştı. Bir önceki yıla göre daha kitlesel, daha moralli ve daha coşkulu bir kitle, tüm kortejlerde kendi “mini gösterilerini” de sergileyerek alana doğru ilerlediler. Miting alanına ilk gelen kortej DİSK ve KESK korteji oldu. Genel-İş alandaki en kalabalık işçi sendikası olarak öne çıkarken, KESK korteji ise geçen yıla göre bir miktar daha kitlesel olmasının yanı sıra daha coşkulu ve umutlu idi.

Türk-İş'in Kocaeli çağrısına rağmen Ankara'da 1 Mayıs eylemine Tez Koop İş, TÜMTİS, Basın İş ve Yol-İş'in Ankara şubeleri katılmıştı. İşçi sendika kortejlerinde "kıdem tazminatı" ve "zorunlu bireysel emeklilik sistemi"ne yönelik tepki ve talepler yükselirken kamu emekçilerinin ana gündemi KHK ile yapılan ihraçlar ve iş güvencesiydi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ankara 1 Mayıs'ı partilerin, siyasal hareketlerin, derneklerin, platformların kitlesel olarak katıldığı bir eylem olarak gerçekleşti. Gençler ve kadınlar tüm kortejlerde en kitleselliği ve coşkusuyla öne çıkıyordu. EYT mağdurları emeklilik haklarının peşini yine bırakmamış 1 Mayıs'a kortej oluşturarak gelmişti.

ODTÜ BAHAR ŞENLİĞİNİN HAVASINI GETİRDİ

ODTÜ öğrencileri bu 1 Mayıs'a da kendi pankartları ile ODTÜ'nün bahar şenliği havasını da yanlarına alarak gelmişlerdi. Evinde pankartını yazıp çıkanı da, haftalar öncesinden hazırlık yapıp boy göstereni de bir araya getiren Ankara 1 Mayısı her şeyden de öte 10 Ekim'de Ankara'ya çöken karanlığı biraz daha dağıtmayı sağladı. Güzel ve umutlu günler gelen gündedir.

*Sendika Uzmanı

Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler "Kıdem tazminatıma dokunma" dedi

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Fotoğraflarla Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs 2019 kutlamaları