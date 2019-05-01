CHP’li Sarıbal, Ayşe Öğretmen’i ziyaret etti: AYM görevini yapmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Çocuklar ölmesin” dediği için ceza alan Öğretmen Ayşe Çelik’i cezaevinde ziyaret etti. Sarıbal, “Çocuk tacizcileri serbest bırakılırken, “Çocuklar ölmesin” diyen bir öğretmenin cezaevine atılması, adalet duygusuna zarar verir” dedi.

Ziyaretine ilişkin bilgi veren Sarıbal, “Barış ve suç yan yana anılamayacak iki kavramdır. ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapsedilen Ayşe Öğretmen bugün içinde bulunduğumuz rejimin en net özetidir” dedi. Sarıbal, Ayşe Öğretmen’in pişmanlık duymadığını ve “Ben suç işlemedim, bana ceza verenler suç işledi” dediğini aktardı. Sarıbal, Ayşe Öğretmen ile yaptığı ziyaret ile ilgili şu bilgileri verdi: “Ayşe Öğretmen şu anda Diyarbakır D tipi Kadın Kapalı Cezaevinde. 11 ay daha içerde kalacak. Ayşe Öğretmenin dosyası şu anda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde. AYM dosyayı bir an önce incelemeli ve derhal Ayşe Öğretmen’e masumiyetini teslim etmeli. Ben inanıyorum ki AYM dosyayı incelediğinde Ayşe Öğretmen’in suçsuzluğunu tescil edecektir. Çocuk tacizcileri tutuklanmadan, ceza almadan serbest bırakılırken, 'çocuklar ölmesin' diyen bir öğretmenin cezaevine atılması, toplum vicdanındaki adalet duygusuna ve kardeşliğe zarar verir.”

CEZALANDIRILAN SADECE AYŞE ÖĞRETMEN DEĞİL

Sadece Ayşe Öğretmenin değil ailesinin de cezalandırıldığını aktaran Sarıbal, “Ayşe Öğretmenin 8 aylık Deran adında bir kızı var. Deran, çoklu besin alerji hastalığına sahip. Yani gıdaların büyük bölümünü tüketemiyor. Şu anda tansiyon hastası 80 yaşındaki annesi ona bakıyor. Gıda Mühendisi olan kız kardeşi, Deran’a ve annesine bakmak için işini bırakmış. Yani cezalandırılan sadece Ayşe Öğretmen değil, bütünüyle bir aile. O yüzden Ayşe Öğretmen'i zora sokan burada yattığı dakikalar, yattığı günler değil kızının yanında olamamak” dedi. Sarıbal, Ayşe Öğretmen’in şu çağrısını da paylaştı: “Şu anda hapishanelerde 0-2 yaş arasında 700 çocuk var. Çocuklar, annelerinin cezasını çekmemeli. Cezaevindeki çocuklar için giyecek ve oyuncak yardımında bulunulmadı” (HABER MERKEZİ)