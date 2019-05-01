01 Mayıs 2019 14:10

Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü

İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs mitinginde öne çıkan talep ise "Kıdem tazminatıma dokunma!"

Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü

Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Ankara'da işçi ve emekçilerin 1 Mayıs adresi Tandoğan (Anadolu) Meydanı oldu. Tertip komitesinde yer alan KESK, DİSK, TMMOB, TTB, Birleşik Kamu İş ile siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri Atatürk Kültür Merkezi'nde önünde, Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Tez-Koop-İş, Basın-İş, TÜMTİS sendikalarının Ankara Şubeleri ise Kızılay'daki Sezenler Sokak'ta toplanarak Tandoğan Meydanı'na yürüyor. Krizin faturasını kabul etmeyen emekçilerin 1 Mayıs'taki en önemli talebi ise “Kıdem tazminatıma dokunma!”

    1 Mayıs Tertip Komitesi'nde yer alan sendika ve meslek örgütleri “Memleketimiz ve geleceğimiz için Yaşasın 1 Mayıs” ortak pankartıyla alandaydı. Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen DİSK'in kortejinde, hükümetin kıdem tazminatını fona devretme ve bireysel emeklilik sistemini zorunlu hale getirme çabasına karşı talepler öne çıktı. DİSK'e bağlı Genel-İş Ankara 2 Nolu Şube “Kıdem tazminatı alın terimizdir, gasp ettirmeyiz” pankartlarıyla yürüdü. DİSK üyesi kadın işçiler yürüyüş kortejinin en önünde trampetleriyle marşlar çaldı. Kadın işçilerin çalışma koşullarına ve kazanılmış haklarına yönelik saldırıların yanı sıra taciz tecavüz, çocuk istismarına izin vermeyeceklerini yürüyüş boyunca haykırdı. Yürüyüş boyunca sık sık “İnsanca yaşam istiyoruz”, “Yaşasın 1 Mayıs” “Kıdemime dokunma”, “Faşizme Karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    SOMA İŞÇİLERİ UNUTULMADI

    Yakın zaman önce tutuklu patronu serbest bırakılan Soma'da ölen işçiler de unutulmadı. Soma'da yaşamını yitiren 301 maden işçisinin isimlerinin yazılı olduğu pankartın yer aldığı mitingde “Kaza değil, kader değil, cinayet” denildi. Yine 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yakınlarını yitirenler ve yaralıların kurduğu 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği de “10 Ekim’i unutma unutturma” sloganlarıyla yürüdü.

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    KAMU EMEKÇİLERİ GÜVENCESİZLİĞE KARŞI YÜRÜDÜ

    KESK'e bağlı sendikaların kortejlerinde ise OHAL uygulamalarına ve güvencesiz çalışma koşullarına tepki vardı. “OHAL hukuksuzluğu mücadelemizle son bulacak”, “Memleketimize, geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz” pankartlarıyla yürüyen kamu emekçileri, işyerlerinde baskı, sürgün ve soruşturmaların da son bulmasını istedi. Eğitim Sen üyeleri çalışma koşullarının düzeltilmesi taleplerinin yanında “Laik, bilimsel, anadilinde eğitim”, “Vakıflara değil eğitime bütçe” dövizleri taşıdılar.Birleşik Kamu-iş üyeleri de “Emek en yüce değerdir” pankartıyla 1 Mayıs'a katıldı. Tüm kamu emekçileri için 3600 ek gösterge isteyen kamu emekçileri, “Güvenceli iş, güvenceli yaşam için AKP'ye teslim olmayacağız” dedi.

    EYT'LİLER MECLİS'E SESLENDİ

    Ankara 2019 1 Mayıs'ında EYT pankartı | Fotoğraf: Evrensel

    Emeklilikte yaşa takılan (EYT) emekçiler de kendi talepleriyle Tandoğan'daydı. Hükümetten emeklilik haklarının önündeki engeli kaldırması için yasa çıkarma çağrısında bulunan emekçiler, “Vur vur inlesin Meclis bizi dinlesin” “Emeklilik hakkımız söke söke alırız” sloganları attı.

    TMMOB “Mühendisler mimarlar, susmadı susmayacak” sloganlarıyla Tandoğan'a yürüdü. Emeğin ve doğanın talanına karşı birlikte mücadele çağrısında bulunan mimar ve mühendisler de kıdem tazminatına dokunulmaması uyarısında bulundu.

    Ankara Tabip Odası ise sağlıkta şiddete karşı gerekli önlemlerin alınması ve güvenceli emeklilik talepleriyle alandaydı.

    TÜRK-İŞ BAĞLI SENDİKALARDAN KIDEM UYARISI

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Tez-Koop-İş, Basın-İş, TÜMTİS sendikalarının Ankara Şubeleri saat 10’dan itibaren Sezenler Sokak'ta toplanarak Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Marş ve türkülerle yürüyüşe hazırlanan işçiler halaylar çekti. İşçiler, “Eşit işe, eşit ücret”, “Adil vergi, adil yaşam” dövizleri taşıdı. Yürüyüşte “Tazminat hakkımız söke söke alırız”, “Damat gidecek bu iş bitecek” sloganları atan işçiler, Maltepe Köprüsü önünde karşılaştıkları ASMMMO kortejiyle birleştiler. Yürüyüşün durakladığı anlarda Tez-Koop-İş üyesi işçiler davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

    ANKARA'NIN İLÇELERİNDE KUTLAYARAK GELDİLER

    Ankara'da miting öncesi yerellerde 1 Mayıs kutlaması geleneği bozulmadı. Mamak'ta  emekçiler mitinge gitmeden önce Tuzluçayır Meydanı'nda toplandı. İlçede bulunan sendika, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla yapılan kutlamada açıklama yapan Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, “1 Mayıs din ve dil ayrımı olmadan emekçiler tarafından bütün dünyada kutlanıyor. Sesimizi yükseltmek, gücümüze güç katmak için bir araya geliyoruz. Tek adam rejiminine geçiş sürecindeki baskılara, krizin faturasının emekçilerin sırtına yüklenmesine hayır diyoruz” dedi.

    OSTİM İŞÇİLERİ: TAZMİNATIMIZI ALMAYA KIDEMİNİZ YETMEZ

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    Sabah saatlerinde OSTİM'de işçiler metroda bir araya gelerek Batıkent'e yürüdü. Ellerinde meşaleler ve “Tazminatımızı almaya kıdeminiz yetmez” pankartıyla yürüyen işçiler, “İş ekmek özgürlük” sloganları attı. Batıkent metrosunda toplananlara birleşen işçiler, hep birlikte toplanma alanına gitti.

    SİNCAN'DA LALE MEYDANINDA KUTLANDI

    Sincan'da emekçiler 1 Mayıs mitingini önce kendi ilçesinde kutladı. Lale Meydanına yapılan yürüyüşe Eğitim Sen, Emek Partisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği katıldı. Burada açıklama yapan Eğitim Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, emekçilerin vergilerine her gün bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Şimşek, yaşanan gerçek enflasyonun ise yüzde 40 olduğunu belirterek, işsizlik oranının resmi verilere göre Mart ayı itibariyle yüzde 14,7, işsiz sayısının ise 4 milyon 688 bin kişi olduğunu kaydetti. Şimşek, genç işsizlik oranının ise yüzde 26,7 olduğunu dile getirdi. Grev yasaklarına ve sendikalaşan işçilerin işten atılmasına tepki gösteren Şimşek, “Demokrasi ve güvenilir yargı, ekmek su kadar ihtiyaç haline gelmiştir. Basın tek ses haline getirilmiştir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Tamer Arda Erşin

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    Ankara 1 Mayıs 2019 | Fotoğraf: Evrensel

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Adıyaman'da 1 Mayıs: Savaşa, yoksulluğa karşı talepler dile getirildi
    SONRAKİ HABER

    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yaşasın 1 Mayıs!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Birliğin, dayanışmanın ve mücadelenin bayramı kutlu olsun!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O hakimler tayin bekliyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Bayramınız kutlu olsun

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Mücadele günü

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Bugün hava güzel: 1 Mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları
    Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlanıyor. Gelişmeler dakika dakika bu sayfada...

    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti
    Adana’da 1 Mayıs: Binlerce kişi krize, yoksulluğa karşı isyan etti

    Adana’da 1 Mayıs mitingi Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan kitlesel mitingle kutlandı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı
    İzmir’de işçi ve emekçiler ilçelerden Gündoğdu’ya aktı

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları sabahın erken saatlerinde hemen her ilçede yapılan kutlamalarla başladı. İzmirli emekçiler ilçelerden Gündoğdu'ya aktı.

    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”
    Türk-İş üyesi işçiler Kocaeli’de haykırdı: “Kıdemime dokunma!”

    Türk-İş, 1 Mayıs kutlamasını Kocaeli’de ‘Kıdemime Dokunma’ ana sloganıyla gerçekleştirdi. Mitinge 100 bin dolayında işçi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê
    Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

    Başta, Diyarbakır, Dersim, Malatya, Antep olmak üzere Bölge illerinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı, "Yaşama ses ver" çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var
    İstanbul’da 1 Mayıs: Gasp varsa direniş de var

    İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Alandaki emekçiler, taleplerini Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı
    Yurt genelinde yüz binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs'ı kutladı

    Türkiye genelinde işçi ve emekçilerin hükümetin yoksulluk, işsizlik ve baskı politikalarına tepkisi, seçimin ardından 1 Mayıs alanlarına da yansıdı.

    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı
    Diyarbakır'da 1 Mayıs | Binler "Yaşama ses ver" çağrısı yaptı

    Diyarbakır'daki 1 Mayıs mitinginde, kritik aşamadaki açlık grevi ve tecride karşı “Yaşama ses ver” çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Ajax, Tottenham'ı tek golle geçti
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Ödenmeyecek, Ödemiyoruz: Sahne ‘aç’lığın
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    GÜNCELLENDİ
    Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası
    Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 50 hafta hapis cezası

    Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemede 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 84 kişi gözaltına alındı
    Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 84 kişi gözaltına alındı

    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı. Şu ana kadar toplam gözaltı sayısı 84.

    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz
    Antep'te 1 Mayıs: Ekonomik krizin yükünü ödemeyi reddediyoruz

    Antep’te 1 Mayıs kutlaması binlerce işçi, emekçi ve gencin katılımıyla gerçekleşti.

    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü
    Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler Tandoğan'a yürüdü

    İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs mitinginde öne çıkan talep ise "Kıdem tazminatıma dokunma!"

    İlk bahar damlaları düşmeye başladı
    İlk bahar damlaları düşmeye başladı

    Evrensel yazarı Prof. Dr. Arif Nacaroğlu, Antep 1 Mayıs'ına dair izlenimlerini yazdı.

    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi
    Dersim'de 1 Mayıs: Emekçiler iş, ekmek ve barış istedi

    Dersim'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kıdem tazminatı hakkına sahip çıkan ve zorunlu BES'e tepki gösteren işçiler barış taleplerini de haykırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

    Venezuela'da küçük bir grup askerle darbe girişiminde bulunan Juan Guaido ve Leonardo Lopez'in Şili'nin Venezuela Büyükelçiliğine sığındığı aktarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi
    Urfa'da 1 Mayıs'a giden işçiler kaza yaptı: 5 işçi yaşamını yitirdi

    Urfa 1 Mayıs'ına giden Öz Büro-İş sendikası üyesi Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları trafik kazası geçirdi. 5 işçi yaşamını yitirdi.

    Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur
    Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" açıklaması hakkında konuştu, "Başka ittifak arayışlarına gerek yoktur" dedi.

    10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı
    10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı

    1 Mayıs kutlamaları öncesinde Ankara Garı önünde 10 Ekim Katliamında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. 

    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı
    Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı

    Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlanan doktorlar Almanya’nın birçok kentinde uyarı grevi yaptı.

    Müftülükten hayatını kaybeden Futbolcu Soral için tepki çeken paylaşım
    Müftülükten hayatını kaybeden Futbolcu Soral için tepki çeken paylaşım

    Alanya Müftülüğü: Gayrimüslimlere rahmet okumak, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah’tan onlar adına af dilemek anlamına gelir.

    Venezuela Başkanı Nicolas Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak
    Venezuela Başkanı Nicolas Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün sabah gerçekleşen darbe girişime dair ilk konuşmasında, 'Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak' dedi.

    Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?
    Ankara’da belediye emekçilerinin çalışma koşulları ne olacak?

    Ankara Büyükşehir Belediyesinde bazı belediye şirketlerinin kapatılacağının açıklanması ve sosyal denge tazminatı teklifi tartışmalara neden oldu.

    Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme
    Memur-Sen’den ayrılanların beklentisi daha iyi bir sözleşme

    Yerel seçimler sonrası Memur-Sen'den istifa eden emekçiler, "Şimdi hiçbir zorlama olmadığı için Tüm Bel-Sen'e üye olduk" diyor.

    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs
    Bedeller ödenerek kazanılan bayram: 1 Mayıs

    Ali Çarman, 1929 Berlin 1 Mayıs’ına polis saldırısıyla çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği yüzlercesinin yaralandığı "Kanlı 1 Mayıs"ı yazdı.