01 Mayıs 2019 11:36

10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı

1 Mayıs kutlamaları öncesinde Ankara Garı önünde 10 Ekim Katliamında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. 

10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenler 1 Mayıs öncesi anıldı

Fotoğraf: MA

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    Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te IŞİD saldırısında hayatını kaybedenler, 1 Mayıs kutlamaları öncesi saldırının yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anıldı. Anmaya saygı duruşuyla başlayan emek ve demokrasi güçleri, "10 Ekim'i unutma, unutturma", “Savaşa Hayır Barış Hemen Şimdi” sloganlarını attı. 

    10 Ekim Derneği Eş Genel Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, kaybettiklerinin adına alanlarda olacaklarını dile getirerek, “Biz sokaklara çıkıp taleplerimizi net bir şekilde söylemedikçe ilerleyemeyeceğiz. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala burada bir anıt yapılmadı. Bu süreci daha da yakın takip edip edeceğiz. Yargılanma sürecine dair de azim ve inatla adalet gelene kadar mücadele edeceğiz” dedi.

    Katliamın gerçekleştiği yere karanfil bırakan grup, Ankara Garı önünden 1 Mayıs kutlamasının yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) önüne gitti. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: MA

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