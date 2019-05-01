İstanbul’da 1 Mayıs: Bakırköy'de emekçiler alanda

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, İstanbul’da kutlanıyor.

Kutlamaların yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı çevresinde kortejler sabah saatlerinden itibaren oluşturulmaya başlandı. Saat 13.00’te başlayacak kutlamalar öncesi DİSK, KESK, TMMOB, TTB, emek örgütleri ve siyasi partilerin de aralarında bulunduğu katılımcılar hazırlıklarını tamamladı.

Kortejler, 1 Mayıs alanına yürüdü.

TAKSİM'DE ABLUKA VE GÖZALTILAR

Taksim Meydanı’ndaki kutlamalara bir kez daha izin verilmezken sabah saatlerinde meydana çıkmak isteyenler polis tarafından gözaltına alındı. Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar kapatılırken meydana sadece sendika heyetlerinin çıkmasına ve anıta çelenk bırakmasına izin verildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Dakika Dakika, Türkiye ve dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenler gözaltına alındı