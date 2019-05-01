İş cinayetleri 1 Mayıs'ta da devam etti: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında krom taşınan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Musa Şahinoğlu hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Kastamonu'da mermer ocağında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Aksaray'da ise inşaat işçisi Aytekin Kırmızıoğlan, çalıştığı sırada üzerine tahta kalıpların devrilmesi sonucu yaralandı.

MERMER OCAĞINDA PATLAMA: 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: DHA

Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir mermer ocağında yamaçtan kopan mermer ve kayaların isabet ettiği iş makinesindeki operatör Cemal Aysan (54) ile yanındaki Recep Kayan (40) yaşamını yitirdi. İş cinayeti öğle saatlerinde Ağlı ilçesi Turnacı köyünde faaliyet gösteren mermer ocağında meydana geldi. Mermer kırmada kullanılan iş makinesi ile çalışma yapılırken, yamaçtan kaya ve mermer parçaları koptu. Hızla aşığı kayan mermer ve kayalar, iş makinesinin içindeki operatör Cemal Aysan ile yanında bulunan Recep Kayan'a isabet etti. Ağır yaralanan Aysan ve Kayan, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Ağlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Cemal Aysan ve Recep Kayan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İşçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'DA TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Elazığ'da Alacakaya ilçesinin Kef Bölgesi'nde bulunan maden ocağında dün gece yarısı krom taşıyan Musa Şahinoğlu'nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Şahinoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Beraberindeki Hasan Çelik ise yaralandı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik tedavi altına alındı. Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Musa Şahinoğlu'nun cesedi ise otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI

Aksaray'da Aksaray- Konya karayolunun 4'üncü kilometresindeki cezaevi inşaatında çalışan inşaat işçisi Aytekin Kırmızıoğlan (40), çalıştığı sırada üzerine tahta kalıpların devrilmesi sonucu yaralandı.

Kırmızıoğlan, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kırmızıoğlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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