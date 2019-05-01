İş cinayetleri 1 Mayıs'ta da devam ediyor

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında krom taşınan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Musa Şahinoğlu hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Kastamonu'da mermer ocağında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Aksaray'da ise inşaat işçisi Aytekin Kırmızıoğlan, çalıştığı sırada üzerine tahta kalıpların devrilmesi sonucu yaralandı.

MERMER OCAĞINDA PATLAMA: 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'DA TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Elazığ'da Alacakaya ilçesinin Kef Bölgesi'nde bulunan maden ocağında dün gece yarısı krom taşıyan Musa Şahinoğlu'nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Şahinoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Beraberindeki Hasan Çelik ise yaralandı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik tedavi altına alındı. Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Musa Şahinoğlu'nun cesedi ise otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI

Aksaray'da Aksaray- Konya karayolunun 4'üncü kilometresindeki cezaevi inşaatında çalışan inşaat işçisi Aytekin Kırmızıoğlan (40), çalıştığı sırada üzerine tahta kalıpların devrilmesi sonucu yaralandı.

Kırmızıoğlan, Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kırmızıoğlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Fotoğraf: DHA

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