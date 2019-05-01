İsveç, Pussy Riot’a iltica hakkı tanıdı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Göç Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı eylemleriyle tanınan Pussy Riot punk grubunun iki üyesinin iltica taleplerini kabul etti.

2017 yılında çocuklarıyla birlikte İsveç’e gelen grubun üyelerinden Luisine Djanyan ve Aleksej Knedjakovskij, Rusya’da baskı ve saldırılara uğradıklarını belirterek iltica talebinde bulunmuştu.

İltica başvurusunda ölümle tehdit edildiklerini ve sokakta tanımadıkları kişiler tarafından taciz edildiklerini belirtmişlerdi. Gerçekleştirdikleri etkinliklerden dolayı baskılara uğradığını söyleyen grubun iki üyesi, geri gönderilmeleri durumunda yaşamlarının tehlikeye atılacağı uyarısında bulunmuştu.

İLK BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞTİ

Ancak Göçmen Bürosu, geçtiğimiz yıl Djanyan ve Knedjakovskij’nin korunmalarını gerektirecek ciddi bir tehdit altında olmadıkları değerlendirmesini yaparak iltica başvurularını reddetmişti.

Grubun üyeleri, Göçmen Bürosu’nun verdiği ret kararının bozulması için Göç Mahkemesine başvurmuştu.

Dün davayı ele alan Mahkeme, Göçmen Bürosunun verdiği kararı bozarak Djanyan ve Knedjakovskij’nin iltica taleplerinin kabul edilmesini kararlaştırdı.

Kararın açıklanmasının ardından İsveç Devlet Televizyonunun Kültür Haberleri programına açıklamalarda bulunan Djanyan, “Çocuklarım güvenlik içinde yaşayacakları için mutluyum. Güvenlik güçleri bizleri taciz etti ve çocuklarınızı düşünün. Sizi hapsedersek onlara ne olacak? Eninde sonunda bunu yapacağız dediler. Sadece seni değil çocukları tehdit etmeleri korkunç” dedi.