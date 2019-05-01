Almanya’da doktorlar uyarı grevi yaptı

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’da hastanelerde zor koşullarda çalışan binlerce doktor adına devam eden TİS görüşmelerinin olumsuz geçmesi üzerine Doktorlar Birliği (Marburger Bund) çağrısıyla birçok şehirde uyarı grevleri gerçekleşti.

Almanya’da birçok iş kolunda olduğu gibi doktorların da çalışma saatleri giderek esnekleştiriliyor. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talep eden doktorlar, dün Stuttgart kentinde bir yürüyüş ve miting gerçekleştirdi.

Doktorlar Birliği’nin çağrısıyla gerçekleşen yürüyüşe kamu hastanelerine çalışan 2 bin 500 doktor katıldı. Karlsruhe, Tubingen, Esslingen, Heilbronn’dan gelen doktorlar, talepleri karşısındaki vurdumduymaz tutumlarına karşı tepkilerini dile getirdiler.

“Hafta sonunu ailemizle geçirmek istiyoruz”, “Düzensiz çalışmaya hayır”, “Sağlığınız ve çocuklar için severek çalışıyoruz” gibi taleplerin yazılı olduğu dövizler taşıyan doktorlar, TİS sürecinde taleplerinin arkasında olduklarını gösterdi.

Doktorlar Birliği’nin Almanya genelinde 122 bin, güney Almanya da ise 16 bin üyesi bulunuyor. Öte yandan kamu emekçileri sendikası Ver.di, doktorların uyarı greviyle dayanışma içinde olduğuna ilişkin miting alanında açıklama yaptı.

1 Mayıs öncesi gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu uyarı grevi 2 ve 3 Mayıs’ta yeniden başlayacak olan TİS görüşmesine kararlı mesajlar verdi.