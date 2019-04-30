Kırgızistan'da yaşam alanı savunucularından uranyum üretimine tepki

Kırgızistan'da çeşitli ekoloji hareketlerinden yaklaşık 200 yaşam alanı savunucusu, uranyum üretimi için verilen lisansların iptal edilmesi talebiyle eylem düzenledi.

Başkent Bişkek'teki Maksim Gorki Parkı'nda bir araya gelen yaşam alanı savunucuları, "Uranyum yatakları kapatılsın" ve "Uranyum üretimini yasaklayan bir kanun istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Uranyum üretiminin, doğa, turizm ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirten yaşam alanı savunucuları, hükümete ve meclise çağrıda bulunularak uranyum üretimi için verilen lisansların iptal edilmesini talep etti.

Anadolu Ajansının aktardığına göre eylemde hükümetin uranyum keşfi ve üretimi için 12 lisans verdiği aktarıldı.

"URANYUM ÜRETİMİNİN YASAKLANMASINI İSTİYORUZ"

Eyleme katılan Ay-danek adlı çocuk gazetesinin sahibi Toktayım Umetaliyeva, "Uranyum üretiminin tamamen yasaklanmasını istiyoruz" dedi.

Kırgızistan'da yaklaşık 20 uranyum yatağının bulunduğunu belirten Umetaliyeva, önceki hükümetlerin uranyum üretimi için verdiği lisansların iptalini istediklerini ve eski yetkililerinin sorumluluklarının gözden geçilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Umetaliyeva, Kırgızistan'daki Issık Göl bölgesinin tatil merkezi olduğunu belirterek "Issık Göl su kaynakların merkezidir. Uranyum üretimi özellikle bu bölgede yasaklansın istiyoruz" diye konuştu.

ÇEVRESEL ETKİ ARAŞTIRMASI İÇİN KOMİSYON KURULMUŞTU

"YurAsya Kırgızistan" adlı Kanada-Kırgızistan ortaklığındaki şirketin uranyum üretim çalışmaları, bölge halkının tepkisini çekmişti.

Bunun üzerine hükümet, şirketin uranyum çalışmalarını durdurmuş ve şirketin çalışmalarının çevresel etkilerinin araştırılması için komisyon kurmuştu.

Tepkiler üzerine şirket, tüm araç ve gereçlerini bölgeden güvenli bir yere taşımıştı. (DIŞ HABERLER)

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