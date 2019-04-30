Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi hakkında tutuklama kararı

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle darbeden Ufuk Ö. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

DELİLLERE RAĞMEN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Ufuk Ö. gözaltına alınmıştı. Nöbetçi savcılığa çıkarılan U.Ö, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Ancak Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunmasına rağmen talebin reddine karar verdi. Hakimlik, U.Ö. hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

DARBETTİĞİ ÇOCUĞU SUÇLADI

U.Ö'nün hakimlikteki beyanında, "Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olacağını söyleyince ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Zaten çocukları bırakacaktım. Çok pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenilmişti. (HABER MERKEZİ)