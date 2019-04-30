Ankara'da hayvanat bahçesi ve Temapark plan değişikliği iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yapılması kararlaştırılan hayvanat bahçesi ve Temapark teleferik hattı plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) mücadelesinde bir kazanım daha elde etti. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Yenimahalle’de bulunan Hayvanat Bahçesi ve Temapark teleferik hattı plan değişikliğini iptal etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “AOÇ özgürleşene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

25 yıllık Gökçek döneminde en çok yarayı Atatürk Orman Çiftliği aldığını ifade eden Candan, tescilden, plan değişikliğine, ulaşımdan, kentsel dönüşümüne, tahsisten, ruhsat iptaline 120’yi aşkın davalarının olduğunu belirterek gelen mahkeme kararlarının, haklılıklarını tescillediğini dile getirdi.

"BELEDİYE KARARA İVEDİLİKLE UYMALI"

Candan, iptal edilen karardaki planın, Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı olmasına ek olarak uçuş güvenliği bakımından tehlike içerdiğini, planda öngörülen yapılaşma koşulları ile alanı boğduğunu, kamu kaynaklarını israf ettiğini ve ulaşım sorunlarını çözmediğini ifade etti. Meclis kararının mahkeme tarafından oy birliği ile iptal edildiğine dikkat çeken Candan, “Büyükşehir Belediyesinden bu yargı kararlarına ivedilikle uyulması ve sorumluların yargılanması sürecinin başlatılmasını beklemek Ankaralıların ve bizim en doğal hakkımızdır.” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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