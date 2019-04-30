Ankara'da yerel federasyonlar 1 Mayıs'a ortak pankartla katılacak

Merkezleri Ankara'da bulunan 6 yerel dernek federasyonu, 1 Mayıs mitingine ortak pankart altında birlikte katılacaklar.

Aynı zamanda konfederasyonlaşma çalışmalarını da yürüten Aydost, Çorum Hitit, Erzurum, Kars, Kızılırmak ve Yozgat dernekleri federasyonları, yaptıkları toplantıda güçlerini birleştirme kararı aldılar.

Tandoğan Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs Mitingi için örgütlerinin ve 1 Mayıs amblemlerinin yer aldığı "Yaşasın 1 Mayıs" pankartı ile katılacak federasyonlar, kendi pankartlarını da açacaklar.

Saat 11.30'da Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanma çağrısı yapan federasyonlar, yerel seçimlerdeki güç birliğinin alanlara da yansıması gerektiği görüşündeler.

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat Akyüz, 1 Mayıs'ta alanları doldurmanın emek karşıtı politikalara güçlü bir yanıt olacağını ifade etti.

Özellikle "reform" adı altında sunulan ancak her maddesi işçi ve emekçi için yeni hak kayıpları, hak gaspları demek olan pakete karşı da seslerini yükseltmek gerektiğini belirten Akyüz, "Bu nedenle 1 Mayıs çok önemli. İktidara yerel seçimlerde verilen ihtar, 1 Mayıs'ta alanları doldurarak da yinelenmiş olacak" dedi.

Akyüz, 45 üye dernek yönetici ve üyelerini 6 federasyon ve Kızılırmak pankartı altında mitinge katılmaya çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)

Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a

Ankara'da 1 Mayıs için Tandoğan çağrısı: Yaşanabilir memleket için

ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı